Royal Family, l’assurda minaccia del Principe William è uno schiaffo per Camilla | Per lei sarà il Natale più triste

Caos nella Royal Family: dopo quell’avvertimento del principe William, tremano tutti, perfino la Regina Camilla. Il suo Natale si preannuncia pessimo.

La Royal Family, da quando è venuta a mancare il capostipite della casa, cioè la regina Elisabetta II, ha subito notevoli colpi bassi. È successo veramente un po’ di tutto, e quell’antico proverbio della storica monarca britannica pare essere stato dimenticato.

“Never complain, never explain”, era questo il mantra di vita della defunta Regina, la quale probabilmente da lassù starà storcendo il naso dopo gli ultimi fatti shock. Siamo passati dall’allontanamento dei Sussex, all’uscita del libro Spare, per arrivare alla diagnosi di cancro del re Carlo III e di sua nuora, Kate Middleton.

Questi mesi sono stati veramente difficili per loro, anche perché i sudditi avrebbero voluto ricevere maggiori dettagli, ma sappiamo benissimo quanto i nobili inglesi siano molto riservati. Pare che la situazione sia un po’ meno burrascosa adesso, e per questo in molti si chiedono come festeggeranno il Natale a Palazzo.

Dopo quella sorta di minaccia che avrebbe lanciato il principe William però, i Windsor sarebbero di fronte a un’impasse. Come reagirà la regina Camilla a tutto questo?

Il Natale nella Royal Family

Il Natale rigoroso in casa Windsor si è un po’ smussato dai tempi della regina Elisabetta II, la quale pretendeva che tutto fosse portato avanti seguendo determinate regole e cerimonie. I punti principali del programma, però, sono rimasti pressoché invariati, cioè lo scambio dei regali buffi, se così possiamo chiamarlo, per cui la Royal Family è famosa, per poi passare alla messa a St. Mary Magdalene.

Seguita poi dal famoso pranzo reale a Sandringham e del consueto appuntamento alle 15.00 per il messaggio registrato del monarca con gli auguri alla Nazione. Quest’anno, forse per la prima volta, le cose potrebbero essere differenti, anche se comunque lo sono già da parecchi anni, da quando i Sussex non sono più tra gli invitati reali.

La richiesta di William e l’umore di Camilla

Come dicevamo, quest’anno il Santo Natale della Royal Family, potrebbe essere molto diverso, in quanto, come leggiamo dal gazzettinodelgolfo.it, William avrebbe lanciato una sorta di ultimatum: o lui o il fratellastro. Pare infatti che tra il primogenito di re Carlo III e quello della regina Camilla, cioè Tom Parker Bowles, non corra buon sangue.

William e famiglia, non prenderanno dunque parte al famoso pranzo a Sandringham, qualora ci fosse anche lui. Ovviamente, questo è soltanto un pettegolezzo, in quanto nessuno ha mai confermato questa voce, anche se si vocifera che i principi del Galles potrebbero realmente decidere di disertare il pranzo di Natale, visto che vorrebbero celebrarlo soltanto loro cinque nella loro tenuta, in maniera più intima, e sicuramente più rilassante per Kate, dopo quello che ha passato in questi mesi. Che dire, mancano poche settimane per scoprire cosa succederà nella Royal Family.