Morgan, da star dei palazzetti a povero in canna: “Ho solo 50 euro” | Il drammatico epilogo dell’ex Bluvertigo

La rivelazione di Morgan ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto la nota star ha affermato di avere poche decine di euro sul conto attualmente. Ecco perché sta vivendo questa situazione.

Morgan ha sempre diviso l’opinione pubblica per le sue azioni e i suoi pensieri, generando sostanzialmente due gruppi di persone. Chi non lo sopporta e chi lo ammira, come possiamo leggere tra i vari commenti che puntualmente spuntano sui social.

A prescindere da questo, a livello professionale è sempre stato molto rinomato, essendo lui un musicista, un cantautore, un personaggio televisivo, uno scrittore e un compositore di grande talento. Genio e sregolatezza.

Tant’è che la rivista Rolling Stone Italia ha definito il suo brano Altrove, “la più bella del millennio”, per non parlare degli altri riconoscimenti ottenuti sia da solista che con il gruppo dei Bluvertigo, di cui è fondatore e frontman.

Eppure, nonostante tutto questo successo, per non parlare delle sue varie apparizioni televisive, Morgan attualmente è povero in canna, come ha rivelato lui stesso, e può contare su poche decine di euro in banca. Come mai sta vivendo questo drammatico epilogo?

Morgan: dal licenziamento al processo per maltrattamenti e stalking

Morgan sta vivendo periodi di alti e bassi, in quanto da una parte vive le soddisfazioni che la sua carriera gli ha regalato nel corso degli anni, così come l’orgoglio di essere padre, avendo tre bellissime figlie: Anna Lou, che sta brillando a Ballando con le stelle attualmente, Lara e Maria Eco, tutte avute da relazioni precedenti.

Dall’altra, invece, per quanto riguarda la sua sfera privata egli alterna periodi bui a periodi di tranquillità. Senza entrare nel dettaglio, gli ultimi fatti che l’hanno messo sotto i riflettori sono stati sicuramente il suo licenziamento da X Factor e l’attuale denuncia per stalking e maltrattamenti ai danni della sua ex compagna, Angelica Schiatti. Il processo è attualmente in corso, e saranno gli inquirenti a chiarire questa grave situazione.

La situazione economia del frontman dei Bluvertigo

Morgan è passato dunque dall’essere acclamato dal pubblico, facendo riempire i palazzetti con la sua musica a essere considerato povero in canna, come ha rivelato lui stesso. Come leggiamo dal corriereadriatico.it, il cantante ha rivelato a Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: “Ho 50 euro in banca, tre figlie, di cui una piccolissima, e non lavoro da quando è esplosa questa campagna…“, riferendosi al processo attualmente in corso.

Inoltre, rivela che come progetto futuro avrebbe quello di: “creare una scuola di musica, ma una scuola a 360°, dove chi vuole diventare un musicista possa trovare studio, conoscenza, cultura…”. In molti, tra l’altro, si chiedono se apparirà o meno a Ballando con le stelle per danzare con la figlia come sorpresa, magari nelle prossime puntate.