Maria De Filippi, la sua relazione segreta con il manager di Mediaset emerge solo ora | È fidanzato e ha anche figli

In queste ore è emersa la relazione segreta della mitica Maria De Filippi. I fan non se lo sarebbero mai potuti immaginare.

Maria De Filippi è senza ombra di dubbio una delle colonne portanti della nostra televisione. Dopo il recente lutto di Maurizio Costanzo, suo storico e defunto marito, la donna si è dedicata completamente a sé stessa e alla propria carriera. Eppure, proprio in queste ore, la donna ha attirato l’attenzione di tutti quanti per la sua relazione segreta con il manager di Mediaset (che ha persino una moglie e dei figli).

Ma ecco nel dettaglio di chi si tratta e chi ha rivelato questo dettaglio decisamente inaspettato.

Ormai si sa, Maria De Filippi è una grande della televisione italiana e le sue trasmissioni sono sempre tra le più seguite e apprezzate dal pubblico. Oltre alla sua estrema professionalità, la conduttrice ha anche un cuore d’oro, e la sua bontà d’animo ha da sempre spinto i telespettatori ad amarla a 360°. La donna non ama essere al centro dei gossip e, generalmente, la sua vita è sempre rimasta privata.

Eppure, proprio in queste ore, la donna è stata al centro dell’attenzione a seguito di una dichiarazione fatta.

Chi è il manager di Mediaset della De Filippi

Il manager che ha decisamente un rapporto particolare con la conduttrice è proprio Pier Silvio Berlusconi. I due, da diversi anni a questa parte, si sono ritrovati spesso assieme e il capo di Mediaset nutre un grande rispetto nei confronti della De Filippi. D’altronde si sa, la donna e la sua Fascino Srl (la società di produzione televisiva della conduttrice) sono sempre una garanzia.

Proprio in queste ore, infatti, Pier Silvio ha voluto parlare della donna, evidenziando la sua estrema professionalità e dedizione al lavoro.

Pier Silvio Berlusconi: “Fascino ha una grande capacità. C’è la voglia ogni anno di dare a loro sempre più prodotto, ogni anno chiedo qualcosa in più a Maria e devo dire che ogni anno Maria e Fascino rispondono”. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 12, 2024

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Come riportato da Giuseppe Candela su X, Berlusconi ha rilasciato proprio in queste ore le seguenti parole: “Fascino ha una grande capacità. C’è la voglia, ogni anno, di dare a loro sempre più prodotto: ogni anno chiedo qualcosa in più a Maria, e devo dire che ogni anno Maria e Fascino rispondono”. Insomma, possiamo tranquillamente affermare che la De Filippi è la preferita di Berlusconi, e che egli non ha neanche mai cercato di nasconderlo.

Inutile dire che le parole del manager sono immediatamente divenute virali e la loro ‘relazione segreta’ ha esaltato tutti quanti.