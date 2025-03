Rose Villain sbugiardata del chirurgo delle star: “Non l’ho riconosciuta” | Ritocchini spiattellati davanti a tutta Italia

Ecco che cosa ha rivelato il chirurgo delle star su Rose Villain, in merito ai suoi ritocchini.

Rose Villain sta facendo cantare i suoi fan da anni ormai, in quanto è una delle cantautrici e rapper italiane più in auge del momento. L’abbiamo sentita qualche settimana fa al Festival di Sanremo 2025 con la sua hit Fuorilegge, una delle canzoni più ascoltate su Spotify.

Ma prima di questo brano, ci aveva già deliziati con altri: Click boom, Come un tuono feat Guè, Fragole di Achille Lauro e così via. Rose ha collaborato anche con altri artisti: da Ernia a Fred De Palma, fino a Fabri Fibra, Annalisa e molti altri.

All’anagrafe Rosa Luini, la performer è molto seguita dai suoi fan, non soltanto per la sua musica, ma anche per i suoi look eclettici, mai scontati ma sempre di tendenza, che abbiamo visto anche sul palco dell’Ariston.

Eppure, in questi giorni in suo nome non è sotto i riflettori per i suoi outfit o per il suo repertorio, ma per le parole del chirurgo delle star in merito ai suoi ritocchini. Ecco che cosa ha rivelato.

Le parole di Rose Villain

Prima di svelarvi le parole riferite dal chirurgo su Rose Villain, volevamo parlarvi anche di un altro aspetto della vita della nota cantautrice, molto seguito dai followers. Riguarda il suo matrimonio con il noto produttore Andrea Ferrara, in arte Sixpm, nome tra l’altro che spicca tra i produttori di Fuorilegge.

Stanno insieme da dieci anni, sposati da tre e sono una squadra non soltanto a casa, ma anche al lavoro, visto che collaborano spesso insieme, anche se, come rivela Ferrara: “Per noi è fondamentale fare esperienze separatamente… Il segreto è arricchirci individualmente per poi arricchire il progetto comune…”. La Luini ha confermato: “È meraviglioso, perché condividiamo gioie e dolori. Poi lui in studio è molto duro con me, ma anche io…”.

L’opinione del chirurgo delle star

Rose Villain è attualmente sotto i riflettori, ma non per i motivi descritti in precedenza, quanto per la rivelazione rilasciata dal chirurgo delle star in merito ai suoi presunti ritocchini. Giacomo Urtis, come riportano a, Il Mattino, ha aperto una sua rubrica su TikTok, Bisturi Fatale, nella quale ha commentato il Festival di Sanremo, parlando in particolare di alcuni cantanti che secondo lui hanno fatto uso della chirurgia.

In merito a Rosa Luini, il chirurgo ha rivelato: “Ho controllato sul web dei video suoi precedenti. Quando li ho visti mi sono chiesta chi fosse questa persona. Non l’ho l’ho riconosciuta. Sembrerebbe aver fatto diversi ritocchini estetici. Ho visto il naso, gli zigomi, la mandibola. Filler qua e là. Insomma ha fatto un po’ di cosette…”. Chissà se la nota rapper risponderà al famoso chirurgo…