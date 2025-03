Grande Fratello a pagamento, la proposta indigna tutti: “Così nessuno vi c*ga più” | Pubblico in rivolta totale

Proposta shock al Grande Fratello che ha diviso l’opinione pubblica. Cosa vuol dire che potrebbe essere a pagamento?

Stiamo assistendo a un colpo di scena dopo l’altro al Grande Fratello, in quanto non soltanto eliminati e nominati sono all’ordine del giorno, ma anche litigi, amori finiti, relazioni traballanti e confronti accesi.

Insomma, siamo praticamente agli sgoccioli, eppure sono in molti a interrogarsi su chi possa essere in vincitore di questa edizione, visto che la sua identità non è poi così scontata. Infatti, il giudizio che i fan esprimono con passione durante il televoto potrebbe ribaltare di continuo la situazione.

L’abbiamo visto nella puntata di ieri sera, con l’uscita di Amanda Lecciso, evento che ha lasciato tutti senza parole, visto che nei sondaggi di gradimento pareva che le probabili eliminate fossero invece Maria Teresa e Zeudi.

Ad allarmare ancora di più i fan, poi, ci sono quelle voci che in futuro vedrebbero il Grande Fratello a pagamento, ma cosa vuol dire?

Grande Fratello: puntata scoppiettante

Ieri, 27 febbraio 2025, è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello e ne abbiamo viste un po’ di tutti i colori. I litigi tra Shaila e Lorenzo, all’ordine del giorno, sono recentemente sfociati in uno ira di quest’ultimo durante la nottata. Come hanno rivelato gli altri inquilini, visto che le telecamere non hanno mai inquadrato direttamente il momento, pare che il gieffino abbia strappato dei fogli, lanciato un quadro e gettato dei cuscini in piscina. Il GF prenderà provvedimenti?

Oltre a questo, proseguono le tensioni tra Zeudi ed Helena, momenti addolciti dalla sorpresa che ha ricevuto Javier per il suo compleanno, contornato dalla lettera d’amore della sua nuova fiamma. Tra un evento, e l’altro arriviamo all’eliminazione di Amanda Lecciso, fatto che ha diviso l’opinione pubblica, e alle nuove nomination: Zeudi Di Palma, Mattia Fumagalli, Chiara Cainelli, Helena Prestes e Maria Teresa Ruta. Ma nella prossima edizione dovremo pagare per seguire lo show?

🔴 Davide Maggio durissimo a #Pomeriggio5: “I fandom sono malati, si devono dare una calmata. Metterei il televoto a pagamento.”#GrandeFratello pic.twitter.com/XjkJf13r0W — GF NEWS (@GF_news_) February 26, 2025

Grande Fratello a pagamento

Cosa vuol dire che il Grande Fratello potrebbe essere a pagamento? Ebbene, a proporre che il televoto fosse di nuovo a pagamento è stato Davide Maggio durante una recente ospitata a Pomeriggio 5: “I fandom sono malati, si devono dare una calmata. Metterei il televoto a pagamento“, ha argomentato. Il giornalista sostiene che i voti non sarebbero obiettivi, perché comunque influenzati dai fandom “tossici” e dalle loro preferenze.

Questa proposta ha diviso l’opinione pubblica, con chi ha dato ragione al giornalista e chi invece non ha gradito, come questa utente che ha risposto: “Sì, così nessuno vi ca*a più“. A dimostrazione di questa teoria, molti hanno riportato l’esempio proprio di Amanda, il cui scontro con Chiara, a detta di molti, le sarebbe costata l’uscita, sebbene nei sondaggi la Lecciso risultasse amatissima. Ovviamente questi sono solo rumors e opinioni dei fan, e soprattutto non si sa cosa decideranno dai piani alti di Mediaset. Voi cosa ne pensate?