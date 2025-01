Romina e Loredana Lecciso, finalmente pace fatta tra le due donne di Al Bano: “Non ho più tempo di provare odio”

Cosa vuol dire che tra Romina e Loredana Lecciso finalmente è giunta la pace? Ci sono grandi novità in casa di Al Bano…

L’amore nato tra Romina Power e Al Bano Carrisi è uno tra i più belli nel mondo dello spettacolo, in quanto entrambi erano la regina e il re della televisione, del cinema e anche del palco.

Ebbene entrambi non erano solo cantanti, ma anche grandi attori e personaggi televisivi. Sempre insieme, sia nella vita lavorativa che in quella sentimentale, sempre pronti a trasmettere quell’amore e quella gioia che hanno fatto cantare l’Italia intera.

Poi purtroppo tra di loro l’happy ending non c’è stato, dimostrando quanto la vita reale sia molto diversa dalle favole e così, con buona pace del pubblico, i due hanno intrapreso strade diverse.

In tutti questi anni abbiamo sentito molto parlare dei vari conflitti che hanno allontanato gli ex coniugi… Per questo motivo aver appreso che tra Romina e Loredana Lecciso la pace è giunta ha fatto restare tutti senza parole. Quali sono le novità in casa Carrisi?

Loredana Lecciso le tende la mano

Il motivo per cui queste rivelazioni hanno scioccato i fan, risiedono probabilmente in quella dichiarazione rilasciata da Loredana Lecciso qualche tempo fa, quando a Storie di donne al bivio la nuova compagna di Al Bano Carrisi aveva riferito: “Dopo tanti anni credo sia arrivato il momento di tendere una mano a Romina e di costruire una vera e propria famiglia allargata. Sì, sono stata gelosissima, ma adesso con lei è tempo di pace perché condividiamo il bene più grande, i figli con Al Bano…”.

Secondo Alberto Dandolo, però, le cose non sarebbero andate come sperato: “Ma come ha reagito Romina alla virata ‘pacifista’ della Lecciso? Con una freddezza glaciale…“, aveva rivelato il giornalista sul settimanale Oggi. Ma allora, pace fatta oppure no?

Pace fatta tra Romina e Loredana

È pace fatta tra Romina e Loredana Lecciso? Ebbene, pare che tra due delle donne più importanti della vita di Al Bano Carrisi, cioè sua figlia Romina Carrisi e la sua compagna di vita, dopo tanti anni, sia giunto finalmente il sereno e questo è stato merito dell’arrivo del piccolo Axel Lupo.

Il suo nome significa “portatore di pace”, come ha rivelato la sua mamma, e pare proprio che il piccolino abbia fatto accadere il miracolo. Come ha rivelato Romina al settimanale Oggi: “Con Loredana siamo in un momento buono. C’è stata una riconciliazione quest’estate, soprattutto grazie a questo piccolo messaggero di pace… Non ho più tempo di provare odio, né voglia di pensare al passato…“. Chissà se il piccolino della famiglia riuscirà a portare pace anche tra la Power e la Lecciso, riunendo così totalmente la loro grande famiglia allargata…