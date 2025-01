Michelle Hunziker, tanti saluti a Mediaset e anche a Pier Silvio Berlusconi | Che smacco atomico: ora è guerra aperta

Veramente Michelle Hunziker dirà addio a Mediaset e a Pier Silvio Berlusconi? Cosa succederà da maggio? Cerchiamo di fare chiarezza.

Michelle Hunziker non ha bisogno di presentazioni, in quanto la conosciamo tutti. È la conduttrice dalla risata contagiosa, colei che porta luce in ogni programma in cui approda, e i numerosi fan non cambiano mai canale quando la vedono.

Non è solo bella e sempre super in forma, ma anche molto professionale, per questo lo share è quasi sempre dalla sua parte. Ma la bella conduttrice svizzera non è soltanto all’apice del successo nel suo lavoro, ma anche in famiglia.

Nella sfera sentimentale non è forse tanto fortunata, ma in quella affettiva ognuno vorrebbe provare la sua gioia. Mamma di tre figlie che l’adorano, e nonna del piccolo Cesare, con cui ha una sintonia emozionante. E, nonostante tutto, è anche amica anche dei suoi due ex amori più importanti, cioè Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi.

Generalmente, quando in rete si parla di lei è per qualche aneddoto familiare, ma questa volta è il suo lavoro ad essere sotto i riflettori. Dopo questa notizia, in molti si chiedono se veramente la Hunziker dirà addio a Mediaset e a Pier Silvio Berlusconi, in favore di qualcosa che li farà diventare rivali da maggio…

Le commoventi parole di Michelle Hunziker

In riferimento al fatto che Michelle Hunziker ha un buon rapporto con tutti in famiglia, sono stati principalmente due i post social che hanno fatto commuovere i fan. Il primo, inerente al ritrovamento del piccolo Odino, il levriero della conduttrice e di Tomaso Trussardi che si era perso a Bergamo qualche giorno fa. Come ha rivelato Michelle sui social, grazie alle varie condivisioni il cagnolino è stato ritrovato e la sua famiglia ha potuto nuovamente abbracciarlo.

Il secondo, riguarda gli auguri di compleanno che la mamma di Aurora Ramazzotti ha voluto fare al genero, al quale è molto legata. Proprio a lui Michelle ha inviato un messaggio davvero toccante: “Ti voglio bene Goffredo. Auguri al genero che ogni suocera vorrebbe”. Ma cos’è successo tra Michelle e Pier Silvio Berlusconi, l’Amministratore delegato del Biscione?

Michelle e il cambio di emittente

Tornando al discorso iniziale, davvero Michelle Hunziker dirà addio a Mediaset e a Pier Silvio Berlusconi da maggio? Ebbene, è giusto fare una precisazione. Secondo Deianira Marzano, la bella conduttrice per qualche giorno sarà in rivalità con l’emittente del Biscione, in quanto condurrà la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest che sarà trasmesso in Rai.

La bella conduttrice sarebbe stata infatti scelta, insieme a Hazel Brugger e Sandra Studer per condurre la finale del 17 maggio a Basilea. A tal proposito l’emittente svizzera SRG SSR, ha dichiarato: “A maggio, il trio di conduttrici non solo cercherà di celebrare la diversità dell’Europa, ma anche di portare sul palco i veri valori e lo spirito della Svizzera, un Paese noto per la sua apertura, integrazione e comunità…”. In assenza di colpi di scena improvvisi, però, terminato il suo ruolo nella kermesse internazionale Michelle tornerà in Mediaset, a svolgere il suo brillante lavoro come sempre!