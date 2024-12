Roberta Bruzzone, ecco chi è e cosa fa nella vita il marito della criminologa più famosa d’Italia | Ora si spiega tutto

Scopriamo chi è e che cosa fa nella vita il marito della criminologa più famosa d’Italia, cioè, Roberta Bruzzone.

Roberta Bruzzone è una delle criminologhe più famose d’Italia, celebre non soltanto per il suo mestiere ma anche per le sue partecipazioni in televisione, sui social e a diversi eventi pubblici.

Molto spesso, la donna mette in guardia i followers da possibili atteggiamenti errati nel gestire la vita di tutti i giorni, in svariati settori. Un evento molto atteso in questo senso è quello che terrà a marzo 2025 intitolato: “Genitori sull’orlo di una crisi di nervi”.

Sono molti i pericoli in cui si potrebbe incappare, in famiglia e in amore, se non si conoscono bene i segnali da cogliere. Sulla sua pagina social, per non parlare di suoi vari interventi, la Bruzzone, rivela molti dettagli del lato oscuro di alcuni esseri umani.

Fortunatamente per Roberta, però, nella sua vita non ci sono soltanto i casi di cronaca che affronta nel suo lavoro, ma anche felicità, data dalla sua vita privata. Scopriamo dunque chi è suo marito e che cosa fa nella vita.

L’allarme lanciato da Roberta Bruzzone

Prima di parlare della vita privata di Roberta Bruzzone, volevamo accennarvi a uno degli ultimi incontri che la criminologa e opinionista ha tenuto ad Ancona: “Prevenzione e trattamento dei fenomeni correlati all’uso disfunzionale della tecnologia”. A questo congresso avrebbero dovuto partecipare più genitori possibili, in quanto la donna ha ricordato che: “Non è pensabile che un cellulare venga usato come babysitter, delegando ad esso le relazioni dei ragazzi”.

Infatti, è necessario “conoscere le abitudini online dei propri figli” e promuovere maggiormente la socializzazione nella vita reale, senza lasciare che il mondo asettico di uno schermo possa fargli da mentore negli anni di formazione più importanti della loro vita.

Chi è e che cosa fa il marito di Roberta Bruzzone

Voi lo sapete chi è che cosa fa il marito di Roberta Bruzzone? Ebbene, la criminologa più famosa d’Italia è sposata dal 2017 con Massimo Marino, un funzionario di Polizia con il quale, com’è palese intuire, ha un certo feeling non soltanto nella vita privata, ma anche in quella lavorativa. Di lui l’opinionista ha rivelato: “Noi facciamo tutto insieme. Lui è una persona estremamente protettiva… mi accompagna spesso anche negli eventi pubblici ed è molto attento che non mi succeda niente…”.

In merito al discorso precedente, la Bruzzone ci tiene a formare i genitori di oggi e quelli futuri sulle responsabilità che in molti sottovalutano, anche se per quello che riguarda il suo privato ha dichiarato: “Non mi interessa diventare madre, non mi è mai interessato. La maternità non è mai stata nei miei progetti”.