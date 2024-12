Damiano David incastrato dalla rivelazione piccante: “Aveva un flirt con…” | È uno dei volti più amati della TV

Una rivelazione piccante e anche inedita sta circolando in queste ore su Damiano David. Lo sapete con chi ha avuto un flirt? È un volto molto amato e conosciuto della TV.

Damiano David è sulla bocca di tutti costantemente, in quanto il suo temperamento rock ha conquistato tutti. Sia come frontman dei Maneskin, che come cantante solista.

La musica gli scorre nel sangue e i fan lo seguono con affetto, apprezzando il suo attuale repertorio ma continuando a sperare di vederlo presto insieme al gruppo con cui ha raggiunto la fama, in quanto i ragazzi della band sono eccezionali.

Quando sono insieme, i giovani musicisti riescono a infuocare i palazzetti e gli stadi. La vita privata di David, ovviamente, genera molta curiosità, soprattutto quella sentimentale. E la sua storia d’amore con Dove Cameron sembra andare alla grande.

Eppure non tutti ne erano a conoscenza, ma il noto cantante ha avuto un flirt proprio con un volto amato della TV, e la rivelazione di questi giorni sta facendo chiacchierare la rete. Di cosa stiamo parlando?

Damiano David e il primo tour mondiale

Damiano David pare adorare il suo nuovo ruolo da cantante solista, per il quale ha cambiato anche look, optando per una sua versione più vintage, mai scontata e sempre elegante. Perfino con il baffetto riesce a collezionare consensi. Con un post social ha informato i suoi fan della partenza per il 2025 del suo primo tour mondiale, grazie al quale il noto cantante viaggerà per il mondo, portando con sé la sua musica.

Se i fan sono felici da una parte, dall’altra dovranno accettare l’idea che almeno per il prossimo anno i Maneskin difficilmente torneranno in tournée. Chissà se nel 2026 i ragazzi romani torneranno a elettrizzare gli stadi…

Una rivelazione inedita su Damiano David

Da quando Damiano David si è fatto conoscere insieme ai Maneskin, i suoi fan l’hanno seguito ovunque, ma soltanto i più fedeli sanno cosa ha fatto il cantante prima di questa esplosione di fama. Chi si ricorda con chi ha avuto un flirt il cantante, o meglio il personaggio che ha interpretato in casa Martini? Eh già, avete capito benissimo, Damiano ha preso parte alla famosissima serie televisiva Un medico in famiglia, quando ancora non era famoso.

Come hanno raccontato Margot Sikabonyi (Maria) e Eleonora Cadeddu (Annuccia) a La volta buona da Caterina Balivo, David: “Aveva un flirt con Annuccia, era un personaggio trovato su Facebook. Me lo sono trovata sul set e dopo qualche anno ho pregato per avere un biglietto dei suoi concerti, ma niente da fare”, conferma la nipotina più piccola di Nonno Libero, come riportano da FanPage. Chissà se il cantante dei Maneskin coglierà la richiesta dell’ex collega e si farà perdonare, con qualche biglietto per questo nuovo tour…