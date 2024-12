Bruno Barbieri, fiasco clamoroso e Natale rovinato per lo chef della TV: “Che delusione!” | Lo scivolone fatale gli costa caro

Come passerà il Natale lo chef stellato Bruno Barbieri, dopo quella recensione tutt’altro che lusinghiera emessa nei suoi confronti?

Bruno Barbieri è uno degli chef stellati più in auge del momento. Il pubblico lo “adora”- come dicono oggi le varie influencer – sia per le sue ricette gourmet che per la sua presenza fissa in televisione.

Da poco è tornato a MasterChef e, come sempre, con i suoi giudizi severi ma giusti riesce a tenere alto l’interesse del pubblico di Sky, il quale è curioso di sapere come andrà l’edizione di quest’anno tra Mistery Box e All In.

Oltre al suo lavoro in televisione, di Barbieri si amano molto anche le ricette e i consigli che concede puntualmente sui social, in merito alla preparazione di pasti gustosi e anche tradizionali. Gli basta infatti un ingrediente per rendere stellato anche il piatto più classico.

Eppure, la magia che compie sembra essersi po’ sbiadita, dopo quella recensione non proprio idilliaca che hanno redatto proprio su di lui. Natale rovinato per il famoso chef della TV?

Le parole di Bruno Barbieri

A prescindere dal giudizio di cui vi parleremo a breve, Bruno Barbieri è e sarà per sempre un grande chef e una grande persona. Ama talmente tanto il suo lavoro che la sua professionalità emerge in ogni aspetto della sua vita. Quando poi si parla di cucina, lui giudica, insegna, ma fa anche ridere chi ha davanti. In merito al suo percorso di vita, lo chef ha dichiarato: “Sono sempre stato un sognatore, avevo degli obiettivi. Ancora oggi, a 60 anni, ho dei sogni nel cassetto…”.

Bruno si è fatto da solo, lavorando in questo settore fin da quando era minorenne, senza ottenere sconti o posti di prestigio, ma facendo la classica gavetta che l’ha reso quello che è diventato oggi. Lo chef stellato ha infine ottenuto quello che in pochi vivono ma che in molti ricercano, cioè la soddisfazione lavorativa: “Io sono felice, vado a letto la sera contento. So di non avere fatto del male a nessuno, mi sono divertito. Ho fatto il mio lavoro con onestà…”.

Un giudizio inaspettato

Bruno Barbieri come dicevamo, è un grande personaggio televisivo, ma prima di tutto è un portentoso chef stellato, il cui nome rimarrà per sempre nella storia della cucina italiana e internazionale. Eppure, quest’anno il povero Bruno potrebbe passare un Natale non troppo idilliaco dopo quel mezzo flop riscontrato dal suo panettone firmato a marchio Motta.

A prescindere dai vari giudizi, come possiamo leggere da Il Mattino, è forse la recensione pubblicata dal Gambero Rosso ad aver scosso il noto chef stellato: “Che delusione il panettone Motta firmato da Bruno Barbieri…”, rivelano gli esperti dal settore. Gli ingredienti impiegati e la ricetta stessa, infatti, non giustificherebbero l’elevato prezzo del prodotto dolciario da forno. Cosa avrà pensato Barbieri?