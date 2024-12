Rissa in diretta per Tina Cipollari, questa volta gli ha proprio messo le mani addosso | La scena pietosa fa discutere

Il pubblico è rimasto senza parole per quella rissa in diretta con Tina Cipollari. La scena ha fatto discutere: per poco non si mettevano le mani addosso.

Tina Cipollari la conosciamo tutti, in quanto la sua presenza ultr- decennale in televisione ha tenuto alto l’umore di tutta Mediaset. Non solo Uomini e Donne: la Diva e nota “vamp” l’abbiamo vista in passato anche a Buona Domenica, a Pechino Express e in altri format.

Nel corso degli anni, ovviamente, abbiamo imparato a conoscerla e ad apprezzarla nel suo ruolo di opinionista nel noto dating di Maria De Filippi, dove la mitica Tina fa divertire il suo grande pubblico con i suoi interventi, tutt’altro che velati.

La Cipollari non ha peli sulla lingua e neanche mezze misure: quando una cosa la deve dire lo fa, nessuno riesce ad arginarla, neanche Maria, la quale, come ha rivelato la stessa opinionista, molte volte le spegne direttamente il microfono.

Sono molti i litigi epici che l’opinionista ha ingaggiato nel corso degli anni, ma sicuramente non tutti sono a conoscenza di quella rissa che è sfociata quasi in una “scazzottata”. Il video è diventato virale.

Tina Cipollari a cuore aperto a Belve

Tina Cipollari è riuscita ad aumentare l’audience anche in Rai, in quanto basta la sua presenza per far schizzare lo share alle stelle. Qualche giorno fa l’abbiamo vista ospite a Belve da Francesca Fagnani e con lei si è confidata a cuor leggero, parlando di un po’ di tutto, sia del lavoro che di fatti inediti sulla sua vita privata. Come, per esempio, quando si è vendicata di un suo ex fidanzato che l’aveva tradita, arrivando poi alla fine dei rapporti lavorativi con Federico Fashion Style.

In seguito, come dicevamo in apertura, ha rivelato che molto spesso Maria De Filippi le spegne il microfono a Uomini e Donne: “A microfoni spenti ho detto tante battute pesanti che facevano ridere ma che non andavano bene per quella fascia oraria…”, rivelando poi qual è la sua opinione su Gemma Galgani: “È una donna inutile. Mi fa tenerezza, all’inizio credevo che giocasse, ma penso che sia proprio così…”.

La rissa con Casalino storia della televisione #Belve pic.twitter.com/7HWGqRMpyq — Melissa P. (@bellamaballa) December 10, 2024

La rissa in diretta con Tina

Come dicevamo, Tina Cipollari ha parlato di un po’ di tutto a Belve da Francesca Fagnani e, tra una confessione e l’altra, si è tornato a parlare di quell’epico litigio, riportato anche da Novella 2000, che la nota opinionista ebbe in passato, in diretta a Buona Domenica, con l’ex gieffino, Rocco Casalino. Il video è tornato nuovamente virale, anche perché le nuove generazioni non conoscevano questo evento scoppiato vent’anni fa, dove addirittura il buon Maurizio Costanzo dovette intervenire per interrompere la rissa.

Dopo le parole di Rocco su quello che pensava realmente del lavoro di Tina, la vamp si è scagliata contro di lui, il quale ha iniziato a scappare,+ per paura di un confronto probabilmente fisico con l’opinionista, la quale è stata fermata dallo studio, per evitare probabilmente che “facesse a pezzi” Casalino. Chi di voi era a conoscenza di questo fatto epico, di cui vi riportiamo il video qui in alto?