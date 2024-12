Cesare Cremonini, dalle stelle alle stalle: altro che star della musica, adesso è costretto a campare così

Altro che musica! Da adesso Cesare Cremonini è costretto a campare così. Qualcuno direbbe: dalle stelle alle stalle…

Cesare Cremonini è sicuramente uno dei cantanti più conosciuti e apprezzati della nostra Nazione. Eppure, stando ad alcune voci di corridoio, sembrerebbe che l’uomo stia vivendo un momento di ‘crisi’. Altro che musica… da adesso l’uomo sarà costretto a vivere così.

La notizia ha allarmato subito i fan e per giorni non s’è parlato d’altro. Ma ecco però come sono cambiate le cose per il cantante.

‘Poetica’, ‘La Nuova Stella di Broadway’, ‘Marmellata’ e ‘Nessuno vuole essere Robin’ sono solamente alcune delle bellissime canzoni di Cesare Cremonini. L’uomo conta milioni di fan in tutta Italia e la sua voce è ormai entrata nel cuore di molti. Eppure, questo 2024 è stato sicuramente un anno difficile anche per lui. Stando a quanto riportato da Open, il bilancio del fatturato del cantante non è poi così prosperoso rispetto agli altri anni.

Addirittura, sembrerebbe che il performer abbia deciso di cimentarsi in un’altra attività per garantirsi una seconda entrata. Ma ecco di cosa si tratta.

Cesare Cremonini e i tortellini

Ebbene sì, andando a guardare i guadagni dell’artista, sembrerebbe che l’uomo abbia avuto qualche problemuccio con la sua carriera musicale. Ma non con i suoi tortellini. Non tutti sanno, infatti, che Cremonini ha aperto qualche anno fa L’Osteria La Tigre a Bologna, assieme a Stefano Baratta e Luca Piha, due dei suoi amici più cari. All’interno del ristorante è possibile gustare dei deliziosi tortellini, e questa seconda entrata ha fatto guadagnare circa 1.125€ al mese al cantante. La musica, invece, è sicuramente un tasto molto dolente per Cesare.

Ecco infatti quanto avrebbe ‘perso’ Cesare Cremonini durante questo suo anno sabbatico.

I numeri che parlano chiaro

Al contrario degli altri anni, nel 2024 Cremonini non ha pubblicato alcun brano musicale (ad eccezione del suo ultimo pezzo ‘Ora che non ho più te’), e non ha organizzato un tour. Proprio per questo si parla di un anno sabbatico, che gli ha fatto perdere circa 2.360€ al mese. La Logico Srl, ossia l’azienda di Cremonini, ha confermato il bilancio 2023, equivalente ad un fatturato complessivo di 964.008€ e una perdita di 28.325€. L’anno precedente, invece, la società contava 2.2 milioni di euro di fatturato e, dunque, c’è stato un evidente calo.

Potremmo quindi dire che i tortellini sono stati una certezza maggiore per Cremonini durante questo anno e non ci resta quindi che vedere come andranno le cose nel 2025!