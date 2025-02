Riccardo Scamarcio, la fidanzata rompe il silenzio sulle corna: “Verità sbattuta in faccia” | L’ammissione clamorosa

Riccardo Scamarcio e le parole inaspettate della fidanzata. Le corna sono un argomento delicato tra i due. Ma ecco perché.

In queste ore la fidanzata di Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, ha finalmente rotto il silenzio sulla loro relazione, e l’ammissione ha sconvolto tutti i fan della coppia. Durante un’intervista, la ragazza ha parlato della questione corna e ha detto la sua su questo argomento.

Le sue parole sono poi divenute virali sui social e chissà cosa deve aver pensato Scamarcio al riguardo.

Che Riccardo Scamarcio sia un rubacuori, ormai si sa. Con i suoi occhi verdi e lo sguardo sexy, è sicuramente uno degli attori più belli della nostra Nazione. Oltre a ciò, il suo talento lo ha reso un bravissimo e rinomato attore, tanto da collaborare persino con Johnny Depp. Da diverso tempo a questa parte, e dopo vicissitudini romantiche assai chiacchierate, l’uomo è attualmente fidanzato con la bellissima Benedetta Porcaroli, una giovane e affascinante attrice.

In una recente intervista, però, la ragazza ha parlato del loro rapporto e, soprattutto, delle sue più grandi paure in merito alla vita di coppia.

Le rivelazioni di Benedetta Porcaroli

Durante una sua recente intervista per La Repubblica, la ragazza ha finalmente parlato della sua relazione con il divo italiano. “Non ho mai preso in ostaggio nessuno in vita mia… Siamo animati dal desiderio di rompere tutto in mille pezzi, ma in amore, se ti fermi a pensare, le cose assumono un aspetto diverso, spesso migliore di prima”, ha esordito così la Porcaroli. L’attrice ha poi parlato di Scamarcio, affermando di essere molto felice con lui: “Abbiamo iniziato a fidarci l’uno dell’altro, e a vivere la nostra vita insieme. Parliamo molto, stiamo bene, non ho molto altro da dire”.

Ad un certo punto, Benedetta ha poi voluto parlare della sua paura più grande durante una relazione: i tradimenti.

Riccardo Scamarcio e le corna

Durante la sua intervista per Belve, Scamarcio ammise di aver spesso tradito in passato e di aver ceduto al fascino di alcune donne. Ma quando hanno chiesto a Benedetta se sarebbe disposta a perdonare un tradimento, lei ha risposto così: “Non penso proprio. Non mi è mai capitato di scoprirlo e magari in passato è successo, ma preferirei non saperlo. Sono codarda e non sono convinta che proprio tutte le verità ci debbano essere sbattute in faccia”. E in merito alla maternità, lei ha risposto così: “Quando succederà, succederà. E sarà bellissimo”.

Insomma, Benedetta e Riccardo sono proprio una bellissima coppia e, dalle parole di lei, trapela anche un fortissimo sentimento.