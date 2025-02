Giulia Salemi pronta al grande passo, dopo l’arrivo di Kian marcia verso l’altare: “Avverrà entro…”

Veramente Giulia Salemi è pronta al grande passo dopo la nascita di Kian? Ecco entro quando dovrebbe arrivare il lieto evento.

Giulia Salemi è una delle conduttrici, modelle e influencer più popolari di sempre, e il suo carisma e l’indiscutibile bellezza hanno ammaliato i suoi followers, i quali la seguono fin dal primo giorno.

Oltre alla sua attività lavorativa, sono molti coloro che hanno seguito con curiosità la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, con cui la scintilla è scattata tra le mura del Grande Fratello Vip. E a dispetto delle malelingue, i “prelemi” hanno creato delle basi solide per il loro futuro di coppia.

Dopo essere andati a convivere e aver adottato il loro migliore amico a 4 zampe, Prince Valiant, i due ex gieffini – tra alti e bassi – hanno consolidato ancora di più il loro amore, con l’arrivo del loro primo figlio, il piccolo Kian. Ricordiamo però che Pierpaolo è già papà di Leonardo, figlio avuto da una precedente relazione.

È di queste ore la notizia che Giulia, dopo la nascita del suo piccolino, sarebbe pronta alla marcia verso l’altare. Sarà così veramente?

Il significato del nome del figlio di Giulia Salemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno godendo le gioie di essere diventati genitori lontani dalle telecamere e dagli obiettivi dei paparazzi, nel senso che stanno tenendo sempre aggiornati i loro followers della loro nuova vita ma, come ha rivelato l’influencer: “Sono onesta, non vi sto tanto leggendo perché sono proprio assorbita nel momento più importante della mia vita, più bello della mia vita. Quindi sono off, però volevo fare un saluto e ringraziare tutti quanti…”.

I fan adorano sapere il più possibile su questa nuova famiglia, per questo non stupisce il fatto che si sono interessati fin da subito al significato del nome del primogenito della Salemi, cioè Kian. Ebbene, il nome ha origini persiane e significa “re”. In Iran, questo nome viene dato ai figli maschi con la speranza che questo porti loro ricchezza e potere, e non facciamo quindi fatica a capire perché i due neo-genitori l’abbiano scelto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Giulia dirà presto “sì”

Giulia Salemi e Pierparolo Pretelli veramente sono pronti a marciare verso l’altare dopo la nascita di Kian? A riportare questa indiscrezione ci ha pensato Alberto Dandolo tra le pagine di Oggi. Si vocifera infatti che il grande passo per i due “avverrà entro l’anno”, precisamente a fine estate e forse nel mese di settembre, davanti a Leonardo e Kian.

Inoltre, pare che Giulia sia pronta a dare una sorellina al suo bambino, visto che era una bambina che sognavano, prima di conoscere il sesso del loro figlioletto. Ovviamente, per il momento questi sono solo rumors, quindi attendiamo conferme ufficiali dai diretti interessati prima di andare a comprare l’abito della festa, non credete?