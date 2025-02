Alessandro Basciano furioso con Sophie Codegoni: “Lo fa ogni santa sera” | L’accusa sconvolgente

Alessandro Basciano è tornato a parlare della sua ex Sophie Codegoni. Questa volta c’entra la loro bambina Celine Blue.

Come sappiamo bene, tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non c’è stato un lieto fine, ma piuttosto è iniziata una guerra giudiziaria molto accesa. In queste ore, il deejay è tornato a parlare della sua ex fidanzata sui social, accusandola di un grave comportamento che potrebbe ribaltare la sua immagine.

Le sue parole sono divenute virali sui social e sono stati in molti gli utenti che hanno deciso di sostenere Basciano. Soprattutto dopo le recenti dichiarazioni rilasciate a Falsissimo.

Li abbiamo conosciuti dentro la casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, e da subito hanno fatto appassionare e sognare i telespettatori. La relazione tra Sophie e Alessandro è poi proseguita a gonfie vele, con una convivenza quasi immediata e, addirittura, una proposta di matrimonio ufficializzata direttamente sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Per non parlare poi della nascita della bellissima Celine Blue nel 2023 e di tutte le loro foto assieme.

Eppure, non è tutto oro quel che luccica e, dietro ai loro sorrisi sui social, si nascondeva in realtà una relazione molto complicata.

La guerra legale tra Sophie e Alessandro

Qualche mese fa, Alessandro Basciano è stato incarcerato per poco più di 48h a San Vittore, dopo le denunce e le accuse dell’influencer per stalking, abusi verbali e fisici e molto altro ancora. A detta del deejay, tuttavia, si è trattato di un’ingiustizia, ed egli ha deciso di assumere degli avvocati per provare la sua innocenza. Da quel 28 novembre, i due hanno inoltre compiuto diverse apparizioni televisive, accusandosi l’uno contro l’altra delle peggio cose.

A qualche mese di distanza, Alessandro è tornato a parlare di Sophie sul proprio profilo Instagram, dopo l’ennesima volta in cui, a detta di lui, gli sarebbe stato impedito di vedere la figlia Celine Blue.

Celine Blue e la ‘lotta’ mediatica del padre

Mercoledì 5 febbraio, Alessandro ha pubblicato una storia Instagram in cui ha scritto: “È veramente una sofferenza dover apprendere, ogni santa sera della settimana – da segnalazioni varie – che la madre di mia figlia è in giro per ristoranti e locali”. Dopodiché, il deejay ha raccontato che Sophie lascerebbe sempre la figlia Celine con tate e “chissà chi”, mentre a lui le viene spesso negato di vederla. “Lotterò per i miei diritti di padre finché avrò forza… Ci penserà la giustizia”, ha infine concluso.

Inutile dire che la vicenda ha lasciato senza parole i fan dell’ex coppia, e sono stati in molti a prendere le parti di Alessandro Basciano sui social. Voi che idea vi siete fatti?