Retroscena piccante su Cristiano Malgioglio, la proposta hot ha incendiato l’Italia: “Le mutande le avevo!”

Ecco svelato un retroscena piccante su Cristiano Malgioglio che in pochi sapevano. Una proposta hot che ha cambiato l’Italia per sempre.

Cristiano Malgioglio non ha bisogno di presentazioni, in quanto vanta un curriculum da fare invidia. Le nuove generazioni lo conoscono soprattutto per la sua partecipazione al Grande Fratello o per il suo ruolo di giudice ad Amici ma, in realtà, Malgi è molto di più, essendo anche un cantautore e un noto paroliere, oltre che un noto personaggio televisivo.

Ha lavorato e continua a farlo, per i più grandi della televisione e della musica italiana.

Se la sua vita lavorativa è pubblica, quella sentimentale è abbastanza blindata, essendo Cristiano molto riservato. Recentemente, come possiamo leggere su Today, pare che sia volato in Turchia con un amico di origini pugliesi, anche se si vocifera che il motivo non sarebbe legato al cuore, ma piuttosto a potenziali ritocchini estetici… ovviamente, questi sono solo rumors.

In merito ai retroscena piccanti su Cristiano Malgioglio, uno nuovo di zecca sta infuocando la rete in questi giorni. Ecco che cos’è emerso.

Cristiano Malgioglio e la dedica ad Amici

Sono passati diversi giorni da quando una nuova puntata del Serale di Amici è stata trasmessa in prima serata, eppure un momento particolare sta generando ancora molto scalpore. Senza togliere ovviamente nulla alle esibizioni e alle sfide varie degli allievi, che restano sempre al centro dello show, anche la performance di uno dei loro prof di ballo non è passata inosservata.

Ci riferiamo alla tanto discussa coreografia che Emanuel Lo ha messo in scena, con relativi addominali in bella mostra. Alla fine – a parte per Giorgia – per tutti noi vale la regola del “guardare ma non toccare”, e a doversi frenare è stato anche lo stesso Cristiano Malgioglio, il quale ha rivelato: “È l’uomo dei miei sogni, ho una tua foto sul mio comodino”. Che dire…Cristiano, uno di noi!

La proposta piccante su Malgioglio

Sui social in queste ore non si sta parlando di Cristiano Malgioglio soltanto per la sua presenza ad Amici, ma anche per quel retroscena piccante confidato dalla protagonista della storia, la cui presenza ha alzato la temperatura in tutta Italia per anni. Parliamo dell’intervista rilasciata dalla nota cantante Rosanna Fratello al Corriere della Sera e riportata sul sito di Dagospia.

Qui la Fratello, tra una rivelazione e l’altra, fatta di amori passati, cotte e anche litigi, ha rivelato su Malgi: “Mi convinse Cristiano Malgioglio… Cristiano ricorda che quel numero è stato ristampato, andò a ruba. Però le mutande le avevo...”, riferendosi al numero di giugno 1981 di Playboy, quando posò nuda.