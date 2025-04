Brutto colpo per Maria De Filippi, sfrattata senza preavviso dalla splendida proprietà: “Trasloco in corso”

Maria De Filippi è stata “sfrattata” da quella proprietà che ormai era entrata nel cuore di tutti, cosa succederà adesso dopo il trasloco?

Non ha bisogno di presentazioni Maria De Filippi, la cui professionalità, bravura, simpatia ed empatia sono solo alcune delle caratteristiche più utilizzate per descriverla. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla spende solo belle parole per lei, lo vediamo per esempio con la maggior parte dei ragazzi che hanno partecipato ad Amici.

Magari non con tutti, ma con la maggior parte di essi ha mantenuto degli ottimi rapporti: lo vediamo quando in studio entrano Alessandra Amoroso, Emma, Stefano De Martino e così via. Alla fine sono in molti che la ringraziano, e non solo gli allievi: basti pensare a Emanuel Lo, a Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Filippo Bisciglia e così via.

Queen Mary è ormai da decenni una presenza fissa e fondamentale nella scuderia di Mediaset, e la sua presenza costante nel palinsesto dell’emittente ne è la riprova.

Eppure, quella notizia che la riguarda ha scioccato i fan, in quanto è stata “sfrattata” da quella proprietà che ormai tutti i fan più affezionati conoscevano a menadito, sognando di entrarci oppure spiandola a distanza. Ecco che cos’è successo.

Maria De Filippi e quell’incontro emozionante

Come dicevamo, sono tante le persone grate a Maria De Filippi. Tra questi c’è sicuramente Alessandra Amoroso, la quale è molto legata a Queen Mary fin dai tempi di Amici. Ebbene, è stato proprio al noto talent che la cantante e la conduttrice si sono incontrate. E quell’abbraccio tra le due, con Maria che bacia teneramente sulla fronte Alessandra, che fiera mostra il suo pancino, è stato uno dei momenti clou della terza puntata del Serale.

Qui la Amoroso, dopo aver ringraziato Maria, ha presentato il suo nuovo singolo, Cose Stupide, che segna una piccola anteprima di quello che i fan vedranno e sentiranno nel suo attesissimo tour estivo, Fino a Qui Summer Tour 2025, che inizierà l’11 giugno dalle Terme di Caracalla a Roma.

Lo”sfratto” per Maria De Filippi

Il nome di Maria De Filippi però, è finito sotto i riflettori, non soltanto per quell’incontro con Alessandra Amoroso ad Amici, ma anche per una notizia letta su lanostratv.it, dove si evince che Temptation Island sia stato “sfrattato” da l’Is Morus Relais, storica location del reality dei sentimenti.

Maria e la Fascino PGT quindi starebbero cercando una nuova location, alimentando ancora di più la curiosità di fan, i quali non sanno ancora se la prossima edizione del programma sarà trasmessa sempre in una zona costiera, o magari cambierà, portando le coppie in montagna o in campagna… chi può dirlo? Per ora, almeno come rivelano da Vanity Fair: “Trasloco in corso per il viaggio dei sentimenti tv che cambia casa“. Non sappiamo dunque se queste voci siano vere o meno, visto che nessuno dei diretti interessati ha rilasciato spiegazioni in merito, quel che è certo è che la prossima edizione estiva si farà, visto che Raffaella Mennoia alla fine di Uomini e Donne ha recentemente annunciato che il casting per le coppie è aperto. A parte il buon Filippo Bisciglia, che dovrebbe tornare nel suo ruolo storico, cosa cambierà a Temptation Island?