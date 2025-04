Enzo Iacchetti brutale contro i colleghi: “Metteteci la faccia, c*zzo!” | Irrefrenabile sul palco: non ha più senso tacere

Enzo Iacchetti e le dichiarazioni che hanno fatto tremare i colleghi dello spettacolo. L’uomo non ha avuto peli sulla lingua.

Il cabarettista Enzo Iacchetti ha voluto dire la sua su una tematica alquanto delicata. L’uomo si è schierato contro i propri colleghi, da lui etichettati come una banda di ‘ignavi’. Inutile dire che il suo messaggio ha lasciato senza parole l’Italia intera e sono stati in diversi a sostenere la sua presa di posizione.

Ma cosa ha scatenato la furia del noto volto di Striscia la Notizia? E perché il tema è più attuale che mai? Scopriamolo subito assieme.

Purtroppo, nelle ultime settimane non si sta parlando d’altro che delle decine di guerre in giro per il mondo. Le rivalità geopolitiche sono più forti che mai e il ReArm Europe è un piano che sta spaventando i cittadini dell’Eurozona. Il cabarettista Enzo Iacchetti, durante un suo monologo avvenuto un anno fa, espresse chiaramente il suo pensiero, criticando fortemente i suoi colleghi dello spettacolo.

A detta dell’uomo, infatti, sono in pochi ad aver avuto il coraggio di metterci la faccia e schierarsi contro alla guerra.

Le parole di Enzo Iacchetti contro ai propri colleghi

Enzo Iacchetti non è soltanto un cabarettista in grado di strappare un sorriso al pubblico, ma anche un uomo dagli ideali molto radicati. Durante un suo storico intervento in una serata organizzata a Villa Borghese da Michele Santoro, l’uomo criticò fortemente le scelte dei suoi colleghi: “La cosa che più mi da noia è che tutti i miei colleghi della televisione o del cinema non hanno mai messo la faccia contro le armi, le guerre. Li avete mai visti sp*ttanarsi?”. A detta di Iacchetti, infatti, la stragrande maggioranza del mondo dello spettacolo preferisce rimanere in silenzio piuttosto che diffondere consapevolezza sulle guerre.

Dopodiché, Enzo ha spiegato al pubblico quanto una guerra possa costare ai cittadini ed ha lanciato una dura accusa contro ai suoi colleghi.

Il ‘cessate il fuoco’ gridato a gran voce

Iacchetti spiegò che nel mondo sono presenti ben 56 guerre, ma che quasi nessuno si interessa particolarmente alla questione. Elencò inoltre i costi che il conflitto in Palestina ha causato agli israeliani; circa 64 miliardi di dollari che avrebbero potuto cambiare moltissime cose nel mondo. Dopo aver gridato un ‘cessate il fuoco’ a gran voce, Enzo ha poi aggiunto: “Artisti dove siete? Avete bisogno di vedere una testa mozzata di un bambino nel vostro letto prima di parlarne? Dove siete? Metteteci la faccia!”

Il messaggio di Enzo Iacchetti, tornato virale sul web, ha visto il consenso da parte di migliaia e migliaia di persone e potrebbe essere di grande aiuto durante questo momento storico.