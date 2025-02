Relazione al capolinea per Simona Ventura: “Si sono detti addio” | L’indiscrezione clamorosa: è proprio l’ultima fermata

In queste ore, la conduttrice Simona Ventura ha dovuto dire addio ad un uomo molto importante per lei. L’indiscrezione ha sconvolto tutti.

Simona Ventura è una nota conduttrice della nostra Nazione che, proprio in queste ore, è finita al centro dell’attenzione. La motivazione? Un’indiscrezione rilasciata da un giornalista che avrebbe spaventato moltissimo i suoi fan.

Non ci resta quindi che scoprire di cosa si tratta e perché Simona ha dovuto dire addio ad un uomo molto importante per lei.

Simona Ventura è senza ombra di dubbio uno dei pilastri della televisione italiana e, da anni a questa parte, è una delle mattatrici più amate del piccolo schermo. La sua simpatia, genuinità ed estrema professionalità l’hanno infatti resa molto richiesta e apprezzata dai telespettatori. Eppure, proprio in queste ore, la donna avrebbe compiuto una scelta molto difficile.

La donna, dopo moltissimo tempo, ha interrotto i rapporti con una persona a lei cara e una figura fondamentale per la sua carriera.

Simona Ventura e la triste rottura

Ebbene sì, voci di corridoio parlerebbero di una presunta separazione professionale tra Simona Ventura e il suo manager Lucio Presta. Già in passato, l’uomo smise di lavorare con Paolo Bonolis, e qualcuno ipotizzò che la motivazione fosse proprio Sonia Bruganelli. Simona sarebbe dunque il suo secondo grosso cliente perso ma, tuttavia, la motivazione non è stata resa nota. A parlare dell’indiscrezione è stato Giuseppe Candela su X: “Si è interrotto da qualche mese il rapporto professionale tra Simona Ventura e Lucio Presta. I due si sarebbero detti addio in modo ‘civile’…”.

Inutile dire che la notizia ha scatenato non poco caos tra i fan della donna, e qualcuno si è domandato cosa le riserverà adesso il futuro. Soprattutto perché Simona attualmente lavora in Rai al fianco di Paola Perego… moglie di Lucio Presta!

Quale sarà il futuro della conduttrice

Negli ultimi tempi, Simona è stata impegnata con la trasmissione Citofonare Rai 2,al fianco di Paola Perego, collega e moglie di Lucio Presta. Verrà quindi richiamata, o dovrà volare altrove? I fan della conduttrice sperano tutti un’unica cosa: che la Ventura torni ad essere la timoniera dell’Isola dei Famosi. D’altronde si sa, la conduttrice è veramente un’esperta quando si tratta di reality, e questa scelta renderebbe felici una buona fetta di italiani.

Non ci resta quindi che vedere come andranno le cose e se Simona Ventura tornerà o meno al fianco di Paola Perego, dopo la sua ‘rottura’ con il manager.