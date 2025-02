Milly Carlucci brutalmente sincera su Barbara D’Urso, dopo Ballando lo annuncia ai 4 venti: “È una persona che non…”

Milly Carlucci dopo la fine di Ballando con le Stelle rivela quello che pensa su Barbara D’Urso. Ecco che cosa ha dichiarato.

Quando parliamo di Milly Carlucci e Barbara D’Urso, non possiamo non notare immediatamente le analogie che le accomunano, soprattutto per il modo che hanno di relazionarsi al loro grande pubblico, e per l’impegno e la professionalità che ci mettono per eccellere sempre in tutto quello che fanno.

Milly ha un curriculum di tutto rispetto, soprattutto in Rai, per la quale ha lavorato in molti show di punta. Non solo Ballando, dunque, ma anche Il cantante mascherato, L’acchiappatalenti, Notti sul ghiaccio e così via.

Barbara non è da meno, in quanto anche lei era una dei pilastri di Mediaset, anche se sappiamo tutti com’è finita con l’emittente privata. A oggi comunque continua a lavorare in veste di attrice a teatro, ed è molto attiva sui social. Molti sperano di rivederla sul piccolo schermo in questo 2025, magari con un programma tutto suo da condurre.

A ogni modo, lo sapete che cosa ha rivelato la Carlucci nei confronti della D’Urso, dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle? È stata totalmente sincera su di lei.

Le parole di Barbara D’Urso

Prima di parlarvi di Milly Carlucci e di cosa ha rivelato sulla collega, volevamo invece aprire una parentesi proprio su Barbara D’Urso. Come dicevamo, sono molti i fan che ne richiedono il ritorno a gran voce sui social. C’è chi spera che da Mediaset facciano un passo indietro e la richiamino, facendole magari condurre nuovamente Pomeriggio 5. Per quanto molti lo sperino intensamente, però, almeno per il momento tale scenario appare piuttosto improbabile.

Principalmente, per due dichiarazioni. La prima, quella lapidaria rilasciata da Pier Silvio: “Non ho mai avuto nulla contro Barbara d’Urso, mi spiace che sia diventato un caso così chiacchierato. È stata una normale scelta televisiva e le auguro tutto il bene…”. La seconda, quella di Barbarella, fa capire che “il suo lutto” non l’ha ancora superato: “Non l’ho elaborato. Ho ancora il dolore di quello che mi è accaduto, della modalità con cui sono stata strappata in modo terribile da quella che era la mia vita per 23 anni…”.

Le parole di Milly Carlucci

Chiudendo la parentesi sulle rivelazioni di Barbara D’Urso dopo l’addio di Mediaset, vi riportiamo le parole di Milly Carlucci, rilasciate proprio nei confronti della collega dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Infatti, erano anni che la padrona di casa del talent ballerino invitava l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 in trasmissione, ma fino all’anno scorso non fu mai possibile.

Dopo la performance perfetta di Carmelita, Milly ha rivelato a Vanity Fair: “È una persona che non lascia niente al caso e che si prepara con una meticolosità veramente encomiabile, un po’ come me. Abbiamo in comune una grande voglia di arrivare davanti al pubblico preparate…”. Una recensione davvero apprezzabile, che proviene da una regina della TV ed è destinata a un’altra Big del piccolo schermo.