Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, il nuovo teatrino piccante è da censura: “Ma come fanno a mandarlo in onda?”

Il nuovo video di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è da censura, in molti si sono chiesti perché sia stato mandato in onda.

Il rapporto d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è uno degli argomenti chiave di questa edizione del Grande Fratello, in quanto i due gieffini, fanno stare sulle montagne russe i loro fan, fin dal loro primo sguardo.

Come per tutte le coppie, conoscersi, soprattutto all’inizio non è mai facile, men che meno se lo si fa davanti a una telecamera puntata su di loro, 24 ore su 24.

I due discutono spesso, come abbiamo visto anche durante l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, ma alla fine, dopo il broncio, arrivano sempre alla pace con baci e abbracci focosi.

Eppure, quel video piccante di Lorenzo e Shaila ha diviso la rete, e non tutti sono stati felici di averlo visto. Cosa sarà successo?

Il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta vive periodi di alti e bassi, come possono vivere tutte le coppie lontano dalle telecamere. Durante l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello, sono successi diversi fatti che hanno tenuto incollati al televisore molti telespettatori.

Sicuramente il confronto tra i due ragazzi è stato il momento più chiacchierato, anche perché non tutti apprezzano i loro momenti di intimità, i quali, se fossero stati lontani dal GF, sarebbero rimasti privati. A ogni modo, nonostante le critiche, la Gatta ha rivendicato di “non essere volgare”, e di essersi “ispirata a Lorella Cuccarini”. Chissà se la prof di Amici ne sarà lusingata. Ma, nel frattempo, un nuovo teatrino piccante ha monopolizzato l’interesse della rete…

Ma come fanno ancora a mandare sta roba? Ma chiudete tutto, è agghiacciante #GrandeFratello pic.twitter.com/cMnSiRVmz7 — Sanremissima💐 (@Boomerissima) February 4, 2025

Il video hot dei due gieffini

Uno degli ultimi video su Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha diviso l’opinione pubblica, tant’è che una utente ha scritto: “Ma come fanno ancora a mandare sta roba? Ma chiudete tutto, è agghiacciante”.

Nel post vengono mostrati i due gieffini durante un pasto, con Lorenzo che tocca il lato B della sua fidanzata. Peraltro, frugando sotto ai vestiti. Questo momento ha generato sentimenti contrastanti in rete, con chi non ci ha trovato nulla di male, essendo carinerie tra innamorati, e chi li esorta a suon di: “anche meno”. C’è da dire, come sempre, che anche una carezza fatta in privato ha un significato, e fatta davanti alle telecamere ne ha un’altra. A ogni modo, voi cosa ne pensate delle effusioni pubbliche dei due gieffini?