Rebecca Staffelli beccata a spiare il sex symbol del GF: “Potete ringraziarmi…” | Immortalato live come mamma l’ha fatto

L’hanno vista tutti, Rebecca Staffelli è stata pizzicata mentre spiava il sex symbol del Grande Fratello. Ecco che cosa ha visto.

Al Grande Fratello stiamo assistendo a momenti significativi di puntata in puntata, e spesso capitano clamorosi colpi di scena che rimescolano ogni pronostico di vittoria. A oggi è difficile scommettere su chi possa vincere questa edizione movimentata, visto che le cose all’interno della Casa possono sempre cambiare.

Sta succedendo veramente un po’ di tutto, in quanto abbiamo assistito a improvvise eliminazioni, litigi, triangoli, amori nati e finiti, così come con le amicizie, ripescaggi, new entry, e così via.

Attualmente, a interessare anche molto i fan sono gli amori che sono nati o che potrebbero nascere, come per esempio quello tra Shaila e Lorenzo, così come quel triangolo non ancora definito tra Javier, Helena e Zeudi, per non parlare del possibile avvicinamento tra Chiara e Alfonso.

Tra un colpo di scena e l’altro, il “colpo di grazia” più potente probabilmente l’ha inflitto ai telespettatori Rebecca Staffelli, la quale è stata pizzicata a spiare il sex symbol del reality.

Un improvviso riavvicinamento

In maniera del tutto inaspettato, il triangolo Javier-Helena-Zeudi, ha regalato nuove emozioni e colpi di scena. Dopo le confessioni che ogni gieffino ha fatto all’altro, Javier, durante i festeggiamenti del Capodanno cinese all’interno della Casa, si sarebbe riavvicinato ad Helena, con la quale si è scambiato abbracci e baci.

Zeudi, dopo aver visto cosa stava succedendo tra i due, si è avvicinata ai gieffini e gli ha sentenziato: “Tu provi qualcosa per lei, perché non vi mettete insieme così mi libero e mi distacco?”, scatenando le reazioni di entrambi. Ovviamente, non solo loro hanno discusso di questa situazione, ma anche sui social. È infatti arrivato anche il commento della sorella di Helena, la quale ha postato: “Ognuno vive la sua versione dei fatti, questo è un dato di fatto. Perché cercare sempre un colpevole?”. Non sappiamo come finirà questa storia, ma una news su Javier possiamo anche darvela, invece.

Potete ringraziarci dopo per queste immagini di Javier 😉 #GrandeFratello pic.twitter.com/vK7f9DEUEx — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2025

Il radi nell’acquario di Rebecca Staffelli

Rebecca Staffelli è stata pizzicata mentre sbirciava da una tenda dell’acquario il sex symbol del Grande Fratello mentre si preparava in bagno, mostrando il petto nudo, come mamma l’ha fatto. Naturalmente parliamo di Javier Martinez, il quale, è stato il protagonista del regalo che la figlia di Valerio ha voluto fare alle sue fan, mostrando qualche breve istante del giovane mentre si metteva il deodorante e le lenti a contatto.

Con la solita simpatia che la contraddistingue, la Staffelli ha commentato: “Potete ringraziarmi dopo per queste immagini”, generando probabilmente molti mancamenti tra le followers, soprattutto dopo aver chiuso la tenda.