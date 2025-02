Diletta Leotta, fuorionda da infarto prima del derby | La micro-tutina scatena i tifosi: “Manda i razzi sulla luna!”

Il fuorionda di Diletta Leotta è da infarto, e quella micro-tutina ha scatenato i fan sui social.

Diletta Leotta è la nota conduttrice televisiva e radiofonica che da anni allieta il grande pubblico con le sue cronache sportive, diventando così uno dei volti chiave di Dazn.

Inoltre, nonostante qualche polemica, Diletta ha riscosso un notevole successo tra i suoi fan grazie alla sua conduzione de La Talpa, facendo tornare in auge il programma dopo anni di assenza dalle reti Mediaset.

La Leotta viene seguita non soltanto per la sua carriera lavorativa ma anche per lasfera sentimentale, il quanto la nascita di sua figlia Aria e il matrimonio con il bel Loris Karius hanno movimentato le riviste patinate di cronaca rosa.

Con questo suo fuorionda, però, Diletta ha fatto venire “un infarto” ai suoi followers. La micro-tutina da urlo ha decisamente surriscaldato i tifosi.

Il ritorno di Loris Karius da Diletta Leotta

In queste settimane non si è parlato di altro che del ritorno in campo di Loris Karius, generando in rete, molte paure e perplessità sulla vita di coppia con Diletta Leotta. In realtà non sono né i primi né gli ultimi che, per lavoro, fanno funzionare una famiglia a distanza, e se c’è qualcuno che ce la può fare, questi sono proprio loro, dato il feeling che esibiscono sui social.

L’abbiamo visto qualche giorno fa con il ritorno a casa del calciatore, il quale torna dalle sue fanciulle ogni volta che può. Con uno scatto tenero di papà e figlia insieme, mamma Diletta ha commentato: “Bentornato papà”.

Il fuorionda di Diletta

Diletta Leotta ha scatenato la rete con quel fuorionda sportivo e quella micro-tutina “da infarto” prima del derby. Basta leggere i commenti sui social per capirlo, come l’utente che ha scritto: “Manda i razzi sulla luna“. Ovviamente non si può mettere in dubbio che la conduttrice sia una donna molto affascinante, lo vediamo ogni giorno: basta aprire un suo post per vedere quanto sia sempre curata, seduttiva e in forma smagliante.

Ma in Diletta c’è molto di più: come possiamo vedere in questo fuorionda postato dalla conduttrice prima del derby Milan – Inter, nel quale indossa quella tutina aderente marrone mentre si occupa del suo dress code e del trucco, ripassa le battute e si prepara, in modo da garantire una cronaca impeccabile sul campo. Diletta non sbaglia mai un colpo, né lavorativamente parlando né in merito ai suoi look, che sappiamo quanto siano sempre impeccabili. Mai un dettaglio fuori posto: la Leotta combina ogni accessorio in funzione degli abiti, che la rendono sempre molto fine e sensuale ma mai volgare.