Raimondo Todaro vomita la verità sulle ex Francesca Tocca: “Non la sopportavo” | Altro che amore a prima vista

Altro che storia d’amore da film! Tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca le cose sono finite proprio per questo motivo…

Tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca l’amore sembra svanito da qualche mese e sembrerebbe che non ci sia più un punto di ritorno. Proprio in queste ore però, l’uomo ha deciso di svelare un retroscena inaspettato, e che ha lasciato senza parole i fan della coppia.

La confessione del ballerino ha quindi aperto un nuovo scenario, e in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro.

Raimondo e Francesca sono stati una coppia per moltissimo tempo, sia nel ballo che nella vita. Dopo una serie di alti e bassi, che hanno incluso anche alcuni presunti tradimenti da parte della ballerina, i due avevano deciso di riprovarci. Purtroppo, però, quando c’è una rottura così profonda è molto difficile riuscire a recuperare le cose e infatti, qualche mese fa, i due hanno annunciato la loro separazione definitiva.

In queste ore, l’ex insegnante della scuola di Amici ha deciso finalmente di confessarsi, spiegando inoltre cosa pensa per davvero della sua ormai ex moglie.

Il retroscena inaspettato sulla coppia

Ospite del podcast Passi di Danza di Angelo Madonia, Raimondo Todaro ha anche parlato di Francesca Tocca. Alla domanda su come i due si fossero incontrati, il ballerino di latino americano ha confessato: “Quando ho iniziato a ballare con lei mi stava antipatica. Non la sopportavo, perché ai miei occhi se la tirava da morire, a pelle non mi faceva simpatia”. Dopodiché, Raimondo ha spiegato che riusciva a mantenere un contatto con lei solamente perché l’apprezzava professionalmente e pensava che fosse la ballerina di latino più talentuosa nel circuito della danza.

Con il tempo però, anche i cuori più duri si addolciscono e Raimondo scoprì che si trattava solamente di una ‘corazza’.

Quando Raimondo si innamorò di Francesca

Sempre durante la sua intervista – e come riportato da IsaeChia.it – Raimondo ha poi aggiunto a cuore aperto: “Conoscendola, piano piano ho capito che era l’esatto opposto di come si presentava quando la vedi ballare. Una tenerona, estremamente sensibile e molto insicura, la sua era tutta una corazza”. Insomma, possiamo sicuramente dire che tra loro non fu amore a prima vista! Nonostante tra i due sia finita, qualcuno ha sentito comunque trapelare un po’ di nostalgia dalle parole di Raimondo e ha immediatamente sperato in un loro ritorno.

E chissà, magari un giorno Raimondo e Francesca torneranno a ballare insieme, negli studi televisivi e forse anche nella vita!