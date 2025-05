Valeria Marini batte cassa: un milione e mezzo di euro dopo il litigio epocale con la madre in TV

Valeria Marini e la cifra da urlo che sarà costretta a smobilitare. I potenziali sviluppi dopo la litigata con la madre in tv.

In queste ore, la showgirl Valeria Marini è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Dopo la polemica nata con le due storie Instagram dentro la Basilica di San Pietro, secondo alcune fonti la donna dovrà smobilitare un milione e mezzo di euro.

E tutto a causa dell’accesa discussione avvenuta in tv con la madre. Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

Valeria Marini è sicuramente un’icona, e il suo aplomb ha sempre divertito moltissimo gli italiani. Proprio per questo, la showgirl è entrata nel cuore di molti spettatori, e sono in diversi a seguirla anche sui social. Purtroppo, però, Valeria non sta passando un momento semplice della sua vita e, dopo le polemiche nate per le storie pubblicate dentro la Basilica di San Pietro, la donna si è trovata di fronte ad un altro problema.

Questa volta, la showgirl dovrà smobilitare una cifra da capogiro e il motivo è sicuramente molto nobile.

La discussione avvenuta in tv con la madre

Nelle scorse settimane, Valeria Marini è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha deciso di fare una sorpresa alla madre Gianna. Nonostante il bel gesto però, tra le due la tensione era palpabile. D’altronde, Gianna deve essere particolarmente nervosa a causa della terribile truffa che l’ha vista come vittima. La madre della showgirl, infatti, ha raccontato di aver perso più di 400.000€ a causa di un imbroglio subdolo e ben studiato.

Proprio per questo, secondo alcune voci di corridoio, Valeria avrebbe deciso di aiutare la madre così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

La casa in vendita per saldare il ‘debito’

Come riportato da Novella2000, sembrerebbe che la Marini abbia deciso di vendere la sua casa a Milano ad una cifra da capogiro: un milione e mezzo di euro. L’enorme appartamento situato nel capoluogo della Lombardia si trova esattamente in Corso Como, una delle vie più lussuose della città e ricca di negozi glamour. Il motivo di questa scelta? Sembrerebbe che la donna voglia aiutare la madre, la quale ha vissuto una terribile esperienza truffaldina, perdendo un bel po’ di soldi.

Nonostante ciò, Valeria non ha ancora confermato: potrebbe quindi trattarsi solamente di un’indiscrezione, ma staremo a vedere!