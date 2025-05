Papa, a pochi giorni dal funerale spunta la recensione tranchant: “Ridicolo e detestabile” | Inchiodato dalla foto-scandalo

A pochi giorni dal funerale di Papa Francesco, ecco spuntare una foto che ha diviso l’opinione pubblica. Ecco che cos’è successo.

La morte di Papa Francesco ha lasciato senza parole i fedeli, i quali non si aspettavano di ricevere questa notizia subito dopo averlo visto presenziare alla consueta benedizione per la Santa Pasqua. Eppure, il giorno dopo si è diffusa quella notizia shock, che ha fatto rattristare molti durante la Pasquetta.

Sono stati moltissimi coloro che hanno voluto porgergli l’ultimo saluto, facendo ore e ore di fila, così come tutti coloro che hanno preso parte ai funerali, chi direttamente da dentro la chiesa e chi da fuori.

Come succede poi ogni volta che un Papa viene a mancare, dopo i funerali si inizia già a pensare al prossimo successore, e una volta che il Conclave si riunisce per la famosa votazione, fino ad arrivare alla canonica fumata bianca.

Questa volta, però, non si parla soltanto di chi verrà presentato con la classica formula: “Habemus Papam”, ma anche di quella recensione emersa a pochi giorni dal funerale di Francesco, pubblicata a seguito di una foto che ha diviso l’opinione pubblica.

L’attesa della decisione del Conclave

È iniziata la settimana del Conclave per eleggere il nuovo Papa, in quanto i membri votanti, ovvero 133 dopo aver prestato giuramento, procederanno alle votazioni dal 7 maggio. Se raggiungeranno subito gli 89 voti necessari a ottenere il quorum, definito come il più alto della storia, dalla canna fumaria della Cappella Sistina vedremo subito la fumata bianca, cosa poco probabile, in quanto di solito una fumata nera è sempre presente.

I porporati andranno avanti finché non sarà raggiunto il quorum richiesto, e saranno quattro le votazioni per ogni giornata: due al mattino e due al pomeriggio. Sono molte le dichiarazioni emerse in questi giorni, con chi ha in mente di proseguire il lavoro svolto da Francesco e chi invece spera di poter essere eletto per poter iniziare una nuova via. Non ci resta quindi che attendere di conoscere il nome del futuro Papa.

La foto scandalo che ha diviso l’opinione pubblica

Come se non bastasse già tutto il clamore mediatico in merito alle votazioni del nuovo pontefice, un altro evento emerso a pochi giorni dai funerali di Papa Francesco ha diviso l’opinione pubblica. Tutto è successo dopo l’immagine social pubblicata sul profilo Instagram ufficiale della Casa Bianca, uno scatto creato con l’IA raffigurante il presidente Trump travestito da Papa.

Dopo questa foto, sono molti coloro che hanno voluto rilasciare la propria opinione, come Michele Serra de La Repubblica: “Come sia possibile che un uomo scelga di rendersi ridicolo e detestabile al tempo stesso, fomentando volontariamente la sua condizione di megalomane fuori controllo, è una domanda la cui risposta ci aiuterebbe a capire l’evoluzione dei tempi…”. Come finirà questa storia?