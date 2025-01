Raimondo Todaro, dopo le voci sul divorzio Francesca Tocca non si trattiene più : “Non c’è peggior cieco di chi…”

Ennesima crisi per Raimondo Todaro e Francesca Tocca? A parlare è stata direttamente lei e non ha lasciato alcun dubbio.

L’ex professore di Amici Raimondo Todaro è tornato al centro dell’attenzione proprio in queste ore. La motivazione? Una presunta crisi con la moglie Francesca Tocca. L’indiscrezione ha immediatamente fatto il giro del web e le reazioni dei fan sono abbastanza contrastanti.

Ma ecco nel dettaglio perché qualcuno sta sostenendo che tra Francesca e Raimondo non ci sia più niente da fare.

Tra le coppie di ballerini più chiacchierate di tutto lo spettacolo, troviamo sicuramente quella composta dai due latinisti Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Oltre ad essere stati una coppia anche nel ballo, i due si sono poi sposati e hanno coronato il loro amore con la nascita della figlia Jasmine.

Purtroppo, però, sembrerebbe che questo 2025 non sia iniziato nel migliore dei modi per la coppia, e qualcuno parla persino di un divorzio.

La presunta crisi tra la coppia di ballerini

Come ben sappiamo, già in passato Raimondo e Francesca vissero un duro momento di crisi. Lo ammisero poi nel 2023, durante una lunga intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Le cause sarebbero state alcune incomprensioni e dei presunti tradimenti di lei (uno con il ballerino della scuola di amici Valentin). Fatto sta che la vita li ha portati a riunirsi, soprattutto quando Raimondo ha scoperto della sua malattia e ha cercato conforto nella sua dolce metà Francesca. Purtroppo, però, in queste ore i più attenti si sono accorti di alcuni dettagli. Il primo, il ‘segui’ tolto da lei a lui, rimesso poi solamente dopo qualche giorno. Come se non bastasse, i due non si vedono più insieme da tempo, e il silenzio di lui fa paura ai fan della coppia.

La ciliegina sulla torta è stata poi una storia pubblicata da lei sul proprio profilo Instagram.

Le parole di Francesca Tocca sui social

Dopo settimane di silenzio, Francesca ha deciso di condividere sul proprio profilo questo messaggio: “Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire, non c’è peggior cieco di chi non vuole vedere. Inutile”. Ovviamente, la story ha immediatamente fatto il giro del web, e il popolo dei social si è diviso in due fazioni: in chi crede che la frase sia una frecciatina all’ormai ex marito e chi, invece, crede che sia riferita a tutte le indiscrezioni che sono circolate in questo ultimo periodo.

Non ci resta quindi che scoprire se la coppia formata da Raimondo e Francesca stia sempre assieme oppure no!