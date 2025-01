Temptation Island al sapor di patriarcato: “Mi taglia tutti i vestiti” | Altro che coppia equilibrata: la confessione allarmante

In queste ore sono divenute virali le assurde rivelazioni dell’ex coppia di Temptation Island. Qualcuno parla di patriarcato.

Temptation Island è la trasmissione più amata dell’estate di Mediaset. In queste ore, un ex coppia del programma amoroso è tornata al centro dell’attenzione. La motivazione? Le assurde rivelazioni di lei sulla gelosia del proprio fidanzato. Altro che coppia equilibrata… qualcuno ha persino parlato di patriarcato.

Ma ecco nel dettaglio di chi si tratta e perché la notizia ha immediatamente fatto il giro del web.

Da Temptation Island sono usciti volti che, in seguito, hanno raggiunto ampia notorietà sui social. Tra le coppie che più hanno fatto chiacchierare quest’estate, troviamo sicuramente quelle composte da Raul e Martina, Alessia e Lino, Valerio e Diandra, Alfonso e Federica e Millie e Michele. Quest’estate, il programma più amato dagli italiani è stato mandato in onda non una, ma due volte (visti gli incredibili ascolti).

Nonostante però siano passati alcuni mesi, una coppia in particolar modo ha attirato nuovamente i riflettori su di sé.

La coppia di Temptation Island che ha fatto parlare di sé

Millie e Michele sono stati sicuramente una delle coppie più discusse del programma. I due si erano presentati all’interno della trasmissione a causa della “troppa” confidenza di lei con gli uomini e l’eccessiva gelosia di lui. Durante il percorso poi, entrambi avevano trovato conforto nei rispettivi tentatori, decidendo quindi di uscire separati dal falò di confronto. A mesi di distanza, tuttavia, i due sono tornati assieme, e attualmente sembrano più felici che mai. In queste ore Millie ha deciso infatti di rispondere ad alcune domande su Instagram, rivelando che andranno presto e convivere: “Sì, manca pochissimo!! Anche se in realtà già conviviamo, però andiamo a vivere tra poco nella sua nuova casa”.

Tuttavia, scorrendo poi le stories della ragazza, una risposta ha allarmato i suoi followers.

La rivelazione assurda sui vestiti tagliati

Come ben sappiamo, Michele non ha mai nascosto la sua gelosia nei confronti di Millie, spesso data proprio dai suoi atteggiamenti assai socievoli con il sesso opposto. Proprio per questo, un fan della ragazza le ha voluto chiedere se egli fosse ancora geloso come un tempo. La risposta di lei ha poi fatto drizzare le orecchie a tutti quanti: “Noo per niente! Lui mi taglia direttamente i vestiti che non posso mettere! Però ovviamente non mi fa mettere i vestiti come una suora, anche se gli piacerebbe”.

Questa confessione allarmante di Millie ha immediatamente fatto preoccupare i followers di Millie: sembrerebbe che Michele non abbia imparato nulla dal suo percorso a Temptation Island. C’è anche chi invece sostiene, legittimamente peraltro, che Millie abbia solamente scherzato a beneficio della sua community. Voi cosa ne pensate?