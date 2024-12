Raffaella Carrà, altro che amabile e gioviale: ecco cosa faceva dietro le quinte | La verità di Magalli

Le parole di Giancarlo Magalli su Raffaella Carrà stanno facendo discutere la rete. Come mai per alcuni non era amabile come pensavano? Ecco che cosa ha rivelato.

I nomi di Giancarlo Magalli e Raffaella Carrà non hanno bisogno di presentazioni, in quanto entrambi hanno fatto la storia della televisione italiana. Professionisti a tutto tondo, Giancarlo è un conduttore, autore e attore, mentre Raffaella era una Dea a 360°, oltre che un’icona per la comunità LGBTQ+.

Oltre al ruolo di conduttrice, autrice e attrice, è stata anche cantante e ballerina. Con il suo inconfondibile caschetto biondo, la mitica showgirl sprizzava professionalità in tutto quello che faceva, per quello aveva successo in ogni contesto.

Era la sua attenzione quasi maniacale per i dettagli a renderla una stella del firmamento scesa in terra. I due personaggi dello spettacolo hanno lavorato spesso insieme ed erano amici, per questo motivo Magalli ha potuto rilasciare questa intervista da un punto di vista inedito, cioè il suo.

Eppure, le sue parole hanno sbalordito il popolo del web, in quanto questo lato di lei nessuno lo conosceva. Ecco che cosa ha rivelato Giancarlo su Raffaella.

Raffaella Carrà “torna” in televisione

Prima di proseguire, per i nostalgici e fan sfegatati di Raffaella Carrà, sappiate che c’è una notizia che potrebbe farvi molto piacere, in quanto, come letto dall’account di X @Cinguetterai: “Alessia Marcuzzi condurrà su Rai 2 un remake/revival di #CarrambaCheSorpresa, programma portato al successo da Raffaella Carrà…”.

Naturalmente, i fan sono elettrizzati, in quanto nessuno potrà mai prendere il posto della nota conduttrice, ma se c’è qualcuno che può tentare di far rivivere il famoso programma è proprio Alessia Marcuzzi. Un po’ come Gerry Scotti con il revival de La ruota della fortuna.

Le parole di Magalli sulla nota ballerina

In attesa di rivedere il noto show riportato in vita da Alessia Marcuzzi, la nota conduttrice dal caschetto iconico biondo è tornata sotto i riflettori per un altro motivo. Il suo amico, Giancarlo Magalli, ha voluto rilasciare un’inedita intervista, raccontando fatti sconosciuti su di lei. Raffaella era una perfezionista nel suo lavoro, come ha rivelato: “Raffaella Carrà era un po’ rompipa**e e molto attenta ai soldi: aveva un’economia di guerra in tempo di pace…”.

Ma nonostante questa sua perfezione, Giancarlo la ricorda con nostalgia: “Raffaella era atipica, oggi trovare un’altra che faccia tutto quello che ha fatto lei è difficile…“. Per questo motivo la famosa conduttrice resterà per sempre nel cuore dei suoi fan e del panorama della televisione italiana, e nessuno potrà mai dimenticarla.