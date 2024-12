Federica Panicucci vuota il sacco su Bonolis, è successo tutto a casa del conduttore: “L’ho fatto per parecchio tempo..”

Federica Panicucci parla di Paolo Bonolis e di quello che ha fatto a casa sua per molto tempo. È iniziato tutto da lì.

Federica Panicucci e Paolo Bonolis sono due nomi molto prestigiosi nel panorama della televisione italiana, in quanto entrambi conduttori ed egregi professionisti. Con loro due non ci si annoia mai, qualunque programma vadano a condurre.

Paolo ultimamente è più orientato sui programmi di intrattenimento, facendo sbellicare dalle risate il suo grande pubblico, il quale trema al solo pensiero che presto potrebbe andare in pensione. Non si sa ancora cosa farà, ma pare che il cambiamento sia nell’aria.

Federica è anch’essa incentrata nell’intrattenimento, ma nel settore dell’informazione con i suoi Mattino Cinque News e Mattino 4. Entrambi possiamo definirli senza troppi problemi come il Re e la Regina del palinsesto Mediaset mattutino.

Entrambi colleghi, certo, ma di programmi differenti, e allora perché ne stiamo parlando in coppia? Ecco che cosa ha rivelato la Panicucci su Bonolis, è iniziato tutto per quello che ha fatto a casa sua.

Le feste insieme a Federica Panicucci

Federica Panicucci, oggi è un’affermata professionista della conduzione per Mediaset, e compare quotidianamente nel palinsesto dell’emittente privata. Oltre ai due show di punta a cui prende parte, la conduttrice passerà le feste insieme al suo grande pubblico, in quanto condurrà il Concerto di Natale dall’Auditorium della Conciliazione di Roma il 25 dicembre, e Capodanno in musica il 31 dicembre, entrambi su Canale 5.

La Panicucci ha trovato il suo equilibrio anche a livello sentimentale, in quanto dopo la fine del suo matrimonio con Mario Fargetta, con il quale ha avuto due figli, dal 2016 ha ritrovato l’amore con Marco Bacini, e la complicità tra i due sembra più solida che mai.

Federica parla di Paolo Bonolis

Il presente di Federica Panicucci lo conosciamo praticamente tutti, ma in quanti di voi conoscevano questo fatto inedito, in merito al passato della famosa conduttrice? Federica si è confessata a cuore aperto al magazine Oggi, al quale ha rilasciato diverse informazioni su di sé. La conduttrice ha svelato di aver sempre saputo cosa sarebbe voluta diventare fin da bambina, in quanto il ruolo di conduttrice l’ha sempre appassionata.

In merito al suo esordio, ha rivelato che in passato abitava nello stesso palazzo di: “Paolo Bonolis, io ero poco più che adolescente. Lui conduceva Bim Bum Bam ed era già un volto popolare. Un giorno il custode mi dice che Bonolis aveva bisogno di una babysitter per il suo primogenito Stefano… L’ho fatto per parecchio tempo…”. E, grazie all’intuizione di Bonolis: “Notando la mia propensione per lo spettacolo, Paolo mi diede il numero di un’agenzia… A 18 anni compiuti cominciai a fare i provini per qualche pubblicità…”, così, da quel momento in poi, giorno dopo giorno, la Panicucci divenne sempre più nota, arrivando alla sua attuale fama. A quanto pare, a volte basta davvero incontrare la persona giusta al momento giusto… E il talento, ovviamente, non guasta mai!