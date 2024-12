Ferragnez, perdite incalcolabili per l’ex coppia d’oro: il report raggelante emerge solo ora | Dopo gli scandali il tracollo

Dopo la loro separazione, i Ferragnez hanno avuto un momento di crisi. L’ex coppia d’oro adesso avrà a che fare con delle grosse perdite.

I Ferragnez si sono lasciati ormai da quasi un anno, eppure la coppia continua ad essere al centro dell’attenzione. Oltre alla loro separazione, la vicenda del Pandoro-Gate ha creato delle conseguenze social devastanti per i due. Le perdite ingenti sono emerse solamente adesso.

A quanto ammonta il tracollo di Chiara Ferragni e Fedez? Ecco tutti i dettagli nel seguente paragrafo.

Più di un anno fa (il 15 dicembre del 2023) ha preso vita lo scandalo del Pandoro-Gate, che ha segnato la ‘caduta’ dell’influencer Chiara Ferragni. Se prima la donna contava milioni di followers che la seguivano appassionatamente, dal giorno alla notte è stata investita da un’ondata d’odio senza precedenti. Questo evento, tuttavia, è stato solo l’inizio di una serie di cambiamenti che hanno portato alla fine del matrimonio con Fedez e alla mancanza di fiducia da parte dei suoi followers. E di quelli dei Ferragnez.

In queste ore è emerso il reportage raggelante sul numero di followers attuali dei loro profili, social e la cosa ha lasciato a bocca aperta numerosi lettori.

Quanti follower hanno perso i Ferragnez

Come riportato nel dettaglio dal settimanale Chi, Chiara Ferragni è stata indubbiamente quella che ha perso più followers della coppia. Il reportage conta ben 1 milione di utenti in meno, una cifra decisamente elevata, e che in pochi si sarebbero potuti aspettare. Anche Fedez ha vissuto un declino senza precedenti, con circa 850.000 followers in meno. Questi numeri non sono sicuramente da trascurare, visto che per tempo i Ferragnez sono stati tra le coppie più influenti della nostra Nazione.

Con la perdita dei followers, la coppia ha avuto anche a che fare con un crollo di interazioni nei loro contenuti.

Come sono cambiate le cose

Rispetto ad un anno fa, la Ferragni ha subito una riduzione drastica delle reazioni nei suoi post social: ben 50 milioni di interazioni in meno su Instagram e 12 milioni su TikTok. Anche l’ex marito non è stato sicuramente graziato e, al contrario degli anni precedenti, ha visto un crollo di 21 milioni di interazioni in meno. Questi dati preoccupanti devono aver comportato anche un declino da un punto di vista economico. Un anno sicuramente buio e difficile per la coppia che, al momento, sta ancora cercando di rialzarsi.

Non ci resta quindi che scoprire come andranno le cose e se i Ferragnez potranno dare una svolta a questo loro momento di crisi.