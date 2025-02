Maneskin travolti dall’accusa di Damiano David: “La band ha rubato il mio…” | Adesso rivuole tutto con gli interessi

Ecco quali sono state le parole di Damiano David in merito a quello che i Maneskin “gli hanno rubato”.

Damiano David è un nome che conosciamo bene, anche se fino a qualche tempo fa il suo appellativo era accostato sempre a quello della sua rock band, i Maneskin, con i quali è diventato famoso.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno portato il rock italiano oltre i confini nazionali, facendo cantare intere platee in giro per il mondo ed emozionando non soltanto i fan, ma anche i colleghi. Chi ricorda il bacio mandato ai ragazzi ribelli da Taylor Swift?

Dopo anni di tournée e giri per il mondo passando da un palco all’altro, però, la rock band ha sentito la necessità di fermarsi, inaugurando una nuova esperienza in qualità di solisti, e riscoprendosi come individui singoli, anziché restare semplici membri della band.

Oggi, però, le parole di Damiano hanno scosso i fan, in quanto essi non avevano la minima idea di ciò che i Maneskin gli avrebbero sottratto…

Damiano dei Maneskin

In questi anni ci eravamo abituati a vederli sempre insieme, aspettando uno dei loro capolavori musicali e, diciamocelo, attendendo anche qualche loro gesto improbabile, al quale ci hanno sempre abituati fin da quando sono diventati famosi. Non soltanto i loro abiti e il loro look eccentrico ma anche altri exploit, come il matrimonio che hanno celebrato tra tutti e quattro.

Speriamo quindi che quella promessa che si sono fatti e che hanno comunicato ai fan, e cioè di restare uniti “finché morte non li separi“, non si concluda invece con un divorzio doloroso. Per ora, pare che questa eventualità non sia contemplata, anche se molti avvertono una certa distanza tra loro. Ognuno è impegnato con la propria carriera e Damiano ne è l’esempio perfetto, visto che ha rivoluzionato totalmente la sua immagine, il suo stile, le sue canzoni e anche il suo nome.

Non chiamatelo Damiano dei Maneskin

In una recente intervista riportata da Il Messaggero, Damiano David ha parlato di quello che i Maneskin gli avrebbero “rubato”. Ovviamente non dovrete prendere queste parole alla lettera, essendo questo un concetto molto più profondo di quello che può sembrare. Il cantante ha aperto il cuore ai fan, descrivendo il motivo per cui ha deciso di farsi chiamare da adesso in poi con nome e cognome: “Ero diventato Damiano dei Maneskin, la band ha “rubato” il mio cognome. Da solista lo rivendico”.

Riferendosi ovviamente al fatto che per i fan lui era semplicemente Damiano dei Maneskin, come capitava anche al resto dei componenti della band, ha aggiunto: “Ho deciso di usare il mio nome completo perché come cantante della band mi hanno sempre chiamato Damiano dei Maneskin… Il che ha perfettamente senso, ma col passare del tempo ho iniziato sentire come se il mio cognome, quello della mia famiglia, fosse stato rubato“. Speriamo però che nonostante questo “Erasmus” come l’ha definito lui, il Damiano solista e quello del gruppo possano continuare a coesistere.