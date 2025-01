Pizza, se la mangi in questa Regione italiana paghi un’esagerazione: il conto scandaloso è un’offesa all’Italia

Attenzione a dove mangi la pizza! Se ti trovi in questa regione finirai per pagarla un’esagerazione. Il conto ti sconvolgerà.

Tutto il mondo ama la pizza e questo ormai si sa! Nata nella città di Napoli, questa delizia rappresenta ormai l’italianità da centinaia di anni. Se pensavi che una pizza fosse sempre un pasto economico, forse ti sbagli. C’è infatti una particolare Regione in cui questo alimento può costarti un’esagerazione.

Ad aprire gli occhi alle persone è stata proprio una ricerca condotta negli ultimi mesi. Ma eccola nel dettaglio.

Non c’è cosa più deliziosa al mondo di una golosa e fragrante pizza! In Italia si tratta di una vera e propria religione, e anche quando andiamo all’estero finiamo per desiderarla. In tutto il mondo è possibile trovare almeno una pizzeria italiana e, inutile dirlo, tutti quanti ne vanno matti. Nonostante ciò, non tutte le pizzerie sono uguali e nemmeno i loro prezzi! Solamente nella nostra Nazione il prezzo può variare moltissimo.

Proprio per questo, Altroconsumo ha voluto confrontare 15 città differenti, per scoprire in quali è possibile trovare la più economica e, al contrario, anche la più cara.

Le città più convenienti dove mangiare una pizza

Questa ricerca svolta, ha compreso anche il costo della bevanda e del coperto e ha visto tra le più convenienti la città di Sassari, con un costo medio di 14.11€. Contro ogni aspettativa, anche città come Bolzano, Venezia e Milano non hanno superato i 13€ di spesa. Se però il tuo obiettivo è quello di risparmiare veramente, allora forse dovresti dirigerti a Livorno, dove per un pasto completo non spenderai in media più di 9€. Inoltre, tra le cifre più economiche si trovano anche diverse città del sud, compresa Napoli. All’interno della città madre di questa delizia non arriverai mai a spendere più di 10€.

Al contrario però di questi prezzi da urlo, ci sono delle altre Regioni in Italia in cui potresti spendere parecchi soldi.

Le pizze più care in Italia

Le pizze più care della nostra Nazione si trovano sicuramente nelle zone più turistiche o nelle grandi città, dove il conto può addirittura raggiungere i 24€. In città come Milano, Roma e Venezia, nonostante la media non sia tra le più care, i prezzi possono variare enormemente, passando da una pizza economica ad una super costosa. In ben 8 città analizzate dalla ricerca, la spesa media è aumentata di oltre il 5%. Torino, Milano e Napoli sono tra le città che hanno visto i rincari maggiori.

Insomma, le pizzerie italiane offrono una vasta gamma di prezzi, basterà saperle scegliere con attenzione per non spendere cifre esorbitanti!