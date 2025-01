Biscotti golosi alla banana super light e senza farina: così spezzi la fame e non metti un etto | Buonissimi e pronti in 10 minuti

Ecco come preparare i biscotti golosi alla banana super light e senza farina, che vi aiuteranno a spezzare la fame senza mettere su chili.

Dopo la fine delle feste sono molti coloro che cercano di rimettersi in forma al più presto, in quanto le varie abbuffate potrebbero aver fatto “danni” più o meno importanti sulla bilancia. Ne siamo tutti consapevoli, e per questo motivo, dopo esserci concessi molte leccornie senza farci troppi patemi d’animo, ora siamo pronti alla fase detox.

C’è chi parte già con la fase d’urto, chi con quella depurativa e chi semplicemente riprende le vecchie e sane abitudini. Qualunque sia il vostro stile, dopo averne parlato con lo specialista ovviamente, fareste meglio a integrare anche una corretta idratazione e una costante attività fisica tra una pesata e l’altra.

Ovviamente, non è detto che dobbiate per forza alimentarvi soltanto con insalata, bistecca ai ferri e riso in bianco. Come sempre, per essere corretta l’alimentazione dovrà essere varia e bilanciata, ma anche sfiziosa, per poter sopportare meglio la dieta.

Sui social troverete molti food blogger esperti che vi rilasceranno diverse ricette light, ma al tempo stesso gustose, da integrare con la vostra dieta. Per questo oggi vogliamo indicarvi la ricetta per questi deliziosi biscotti golosi alla banana super light, pronti in 10 minuti e ottimi come spezza-fame.

Gli ingredienti per preparare i biscotti golosi alla banana super light

Questi biscotti golosi alla banana super light sono ideali per tutti coloro che hanno voglia di un dolcetto spezza fame, senza però mandare all’aria giorni e giorni di dieta ferrea. Sono buonissimi e pronti in 10 minuti, e il dettaglio che ha entusiasmato molti followers è che sono senza farina, alimento non tollerato da molti.

Detto ciò, per preparare circa 12 biscottini, dovrete comprare al supermercato:

2 banane mature ;

; 120 grammi di fiocchi d’avena;

1 cucchiaio di miele o sciroppo d’acero;

1 cucchiaino di cannella in polvere;

1 pizzico di sale;

30 grammi di gocce di cioccolato fondente ;

; 30 grammi di frutta secca tritata (a vostro piacimento).

Naturalmente, potrete applicare tutte le varianti che vorrete se uno o più ingredienti, se non dovessero essere di vostro gusto.

Come preparare questi biscottini spezza fame

Ecco come preparare i biscotti golosi alla banana super light e senza farina, perfetti per un momento dolce senza prendere chili durante la dieta. La preparazione è molto semplice e anche molto veloce: in circa 10 minuti avrete finito. Iniziate dunque col preriscaldare il forno a 180°, prendete una ciotola, unite tutti gli ingredienti e iniziate a mescolare, finché il composto non risulta essere ben amalgamato. Per comodità, le banane potete schiacciarle prima con una forchetta.

Adesso create la forma dei biscottini che più vi aggrada, disponeteli in una teglia rivestita da carta da forno e infornate a 180° per circa 10/15 minuti: devono risultare dorati ma non troppo cotti, per mantenere la loro morbidezza al loro interno. Lasciateli raffreddare e la vostra merenda/colazione golosa è pronta.