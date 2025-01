Fame notturna, se non vuoi ingrassare punta su questi spuntini light: così plachi l’appetito e niente panico sulla bilancia

Se anche voi soffrite di fame notturna, se non volete ingrassare, optate per questi spuntini light, in modo da non temere più la bilancia.

Sono svariati i motivi per cui la fame notturna viene a bussare alla “nostra porta”: noia, essere affamati dopo aver saltato la cena, un languorino oppure l’aver consumato l’ultimo pasto nelle dosi sbagliate, e così via.

I motivi possono essere molteplici ma, quand’è possibile, sarebbe un’abitudine da non portare avanti, in quanto, se optate per spuntini calorici come snack, dolcetti vari e gelati avrete reso vano tutto i vostri sforzi durante la giornata.

Mantenere il peso forma non è facile, soprattutto quando sopraggiungono quei periodi di vita intensi e stressanti, in cui il cibo, apparentemente, pare essere la nostra unica consolazione, anche se sappiamo benissimo che si tratta di una mera illusione.

A ogni modo, se proprio non potete rinunciare allo spuntino serale ma non volete ingrassare, cercate almeno di consumare questi spuntini light, che vi placheranno l’appetito e non faranno smuovere l’ago della bilancia.

3 vantaggi e 3 svantaggi della fame notturna

Prima di rivelarvi quali sono gli spuntini light da consumare durante le crisi di fame notturna, volevamo riportarvi 3 vantaggi e 3 svantaggi, del consumare lo spuntino serale prima di andare a dormire. In merito ai pro abbiamo: se scegliete uno spuntino leggero, sarete più propensi a sopportare le varie restrizioni che la vostra dieta impone; se vi sentite appagati durante la notte, inoltre, potreste dormire meglio senza avvertire la morsa della fame. Infine, scegliendo i giusti alimenti potreste evitare il bruciore di stomaco dato dalla distanza troppo elevata tra un pasto all’altro.

In merito ai contro, invece, alcune persone hanno difficoltà ad addormentarsi se mangiano prima di andare a dormire; così come molti hanno avvertito problemi di digestione legati proprio alla vicinanza tra l’ultimo pasto e il momento di coricarsi. Occorre anche considerare l’aumento delle calorie giornaliere, in quanto lo spuntino serale farà aumentare l’apporto calorico dell’intera giornata.

Cosa mangiare di notte

Se la fame notturna viene a farvi visita, optate per questi spuntini light, in modo da placare l’appetito senza avere problemi sulla bilancia. Per evitare i picchi glicemici e il superamento del vostro fabbisogno giornaliero, fareste meglio a consumare frutta fresca (per esempio mele o mirtilli), yogurt greco o frutta secca (come per esempio mandorle e noci).

Evitate invece tutti i cibi con un alto dosaggio calorico, ad esempio carboidrati, gelati, patatine, snack vari, dolciumi e così via. E voi avete spesso episodi di fame notturna?