Pier Silvio Berlusconi senza filtri sul suo matrimonio: “Non la chiamo mai…” | Spiegate le ragioni della crisi

Pier Silvio Berlusconi e la confessione sulla compagna Silvia Toffanin. È questo il motivo della presunta crisi della coppia?

L’amministratore di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, è da diverso tempo a questa parte il compagno di vita della conduttrice Silvia Toffanin. In queste ore, però, l’uomo è finito al centro dell’attenzione a seguito di alcune sue dichiarazioni.

A detta dell’imprenditore, c’è un punto che proprio non riesce a mettere d’accordo la coppia in questione.

Silvia e Pier Silvio sono una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano. Lui il padrone di casa Mediaset, lei una bravissima conduttrice dal cuore d’oro. La loro privacy e lontananza dai riflettori li ha resi ancora più amati dal pubblico. Dal loro amore sono nati anche due bimbi, e i due continuano a stare assieme dopo tutto questo tempo.

Eppure, proprio in queste ore, la coppia è finita al centro dell’attenzione. Ma come mai? La motivazione è legata proprio al loro figlioletto Lorenzo Mattia, il primogenito.

Lo sport che ha fatto discutere mamma e papà

L’ormai 14enne Lorenzo avrebbe deciso di cominciare uno sport tutt’altro che tranquillo: la boxe. Come se non bastasse, Berlusconi junior è anche un vero campione, e su sei incontri si è portato a casa ben sei vittorie. Il papà è sempre stato in prima fila, ad esultare per ogni sua vittoria e a supportarlo in questo percorso. Eppure, Silvia non sembra così entusiasta della sua decisione di fare pugilato e la paura di vedere il figlio sul ring è maggiore della soddisfazione di vedere pargolo primeggiare nella categoria “piuma”. Anzi, la sua scelta l’avrebbe proprio mandata in crisi. Come riportato da GossipeTv, subito dopo uno di questi incontri Pier Silvio è stato intervistato da La Repubblica, dove ha mostrato invece tutto il suo orgoglio.

Ad un certo punto, l’uomo ha raccontato un aneddoto divertente sulla sua dolce metà e sul rapporto con la boxe.

Silvia Toffanin e la confessione del marito

Proprio come in una qualsiasi altra coppia, Pier Silvio ha raccontato divertito come l’ha presa la sua compagna e, inaspettatamente, ha svelato come la chiama in ‘privato’. “Se Lorenzo volesse diventare un pugile professionista? Le rispondo come faccio con Silvia, la madre. Mamma… perché non la chiamo mai Silvia, preferisco mamma”. Per poi raccontare di averla rassicurata, dicendole di procedere un passo alla volta, e che il giovane potrebbe anche stancarsi e preferire altre attività meno rischiose. Inutile dire che questa genuinità e mancanza di filtri da parte del timoniere di Mediaset ha divertito tutti quanti.

Sui social gli utenti si sono poi divertiti ad immaginarli assieme, nella loro intimità di casa, in cui Pier Silvio Berlusconi è un papà e compagno proprio come tutti gli altri!