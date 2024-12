Alba Parietti scandalosa, la rivelazione sul sacerdote è da bollino rosso: “Invasa da fantasie peccaminose”

Alba Parietti e la sua dichiarazione più che scandalosa. La donna ha ammesso la sua fantasia peccaminosa col sacerdote.

In queste ore non si sta parlando d’altro che dell’assurda confessione della conduttrice televisiva Alba Parietti. La donna, durante una sua recente intervista, ha raccontato della sua fantasia più peccaminosa di sempre.

A detta della Parietti, l’uomo che le avrebbe suscitato una strana sensazione dentro sarebbe stato proprio un sacerdote.

Tutti quanti conosciamo alla perfezione Alba Parietti, una donna che non si è mai peritata ad avere qualche pelo sulla lingua. Madre dell’ex concorrente del GF Francesco Oppini, recentemente l’abbiamo vista spesso su Canale 5 come ospite dei vari salotti televisivi. Addirittura, in passato, la donna ammise di frequentare spesso Pomeriggio 5 per permettersi la sua vita agiata e le sue tre ville a Ibiza, Bali e Courmayeur.

In queste ore, però, ad aver attirato l’attenzione del pubblico è stata un’altra rivelazione decisamente focosa. Ma ecco di cosa si tratta.

Il folle pensiero di Alba Parietti

Come riportato da Caffeina Magazine, durante una sua recente intervista per il settimanale DiPiù, la donna ha raccontato il folle pensiero che una volta le attraversò la mente. In passato, desiderò fortemente il sacerdote Georg Gaesnwein, originario della Germania e braccio destro di Papa Ratzinger. L’uomo ha attualmente 65 anni e, diversi anni fa, rubò il cuore della conduttrice televisiva. “Me lo sono trovato di fronte, e la mia testa è stata invasa da fantasie peccaminose. Mi sono sentita come sul set di Uccelli di Rovo, solo che quella era la realtà e io stavo peccando”, ha spiegato la Parietti.

Dopodiché, ha raccontato di quando, un giorno, decise di confessare questa sua fantasia direttamente a Padre Georg.

La reazione di Padre Georg alla sua confessione

Dopo aver raccontato di averlo visto la prima volta in un vagone del treno e di averlo fissato per tutto il tempo, la donna decise di confessare ogni suo peccato direttamente a lui. “Me lo presentarono e io gli chiesi l’assoluzione per aver fatto pensieri peccaminosi su di lui. Non lo fece, perché mi chiese se mi ero pentita. E io non lo ero”, ha poi aggiunto soddisfatta la conduttrice. Inutile dire che questo racconto è diventato immediatamente virale sui social e da giorni non si parla d’altro.

Insomma, di una cosa possiamo essere certi: Alba Parietti non ha alcun pelo sulla lingua e, proprio per questo, noi l’amiamo tantissimo!