Pier Silvio Berlusconi folgorato dalla bordata di Can Yaman: “Grazie per il valore che mi dai” | Gli è andata proprio di traverso

Can Yaman contro Pier Silvio Berlusconi sui social. L’attore non ha utilizzato mezzi termini: la scelta di Mediaset non gli è andata giù.

In queste ore, tutta l’Italia ha drizzato le orecchie davanti al duro sfogo di Can Yaman sui social. L’attore ha accusato pesantemente Pier Silvio Berlusconi e tutta l’azienda Mediaset per la scelta fatta. I fan dell’uomo hanno deciso di mandargli messaggi di supporto e hanno dato pienamente ragione a lui.

Ma cosa è accaduto? E perché le sue storie Instagram sono divenute immediatamente virali? Scopriamolo subito.

Can Yaman è un famosissimo attore turco che, grazie ai suoi ruoli che ha interpretato, ha raggiunto il successo in tutto il mondo, compresa l’Italia. Oltre ad essere famoso per le sue serie tv, l’uomo è anche particolarmente apprezzato per la sua bellezza e il suo charme. Nelle prossime settimane andrà in onda la sua nuova serie Il Turco e diversi telespettatori non stanno aspettando d’altro.

Eppure, dietro all’hype per la nuova produzione di Mediaset vi sarebbe un retroscena che ha fatto arrabbiare l’attore.

La scelta di slittare la serie tv

Ebbene sì, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di spostare l’inizio della serie al prossimo aprile 2025. La motivazione? Mediaset ha preferito dare temporaneamente spazio a Paolo Bonolis e al suo programma Avanti un altro! By Night.

Al contrario della nostra Nazione, tuttavia, la serie Il Turco è già in onda dal 21 marzo in diversi Paesi. Le puntate saranno quindi previste dall’8 al 15 di aprile, ma questa scelta non è passata inosservata agli occhi dell’attore protagonista. Can Yaman ha infatti deciso di commentare così sui social la scelta di rimandare la serie tv Il Turco, imputabile ai vertici di Mediaset.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Infinity (@mediasetinfinity) Le parole di Can Yaman sui social

Come riportato da IlMessaggero.it, Can Yaman non è riuscito a trattenersi, e ha pubblicato una storia su Instagram che recita: “In Italia, la situazione è sempre più chiara e precisa, si vede che ci tengono… Un gran bel gioco di rivalità tra canali, l’ 8 e il 15 di aprile. Cambiare le programmazione all’ultimo minuto è davvero professionale. Grazie per il giusto valore che mi danno, ottima promozione”.

Nonostante poi la storia Instagram sia scomparsa, i fan dell’attore l’hanno fatta circolare sui social, aggiungendo messaggi di supporto e appoggio incondizionato verso l’attore. Vi saranno ulteriori slittamenti?