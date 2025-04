Elettra Lamborghini affila le unghie, la sfida clamorosa a Simona Ventura | Altro che “scarto”: hanno scelto proprio lei

Elettra Lamborghini contro Simona Ventura. L’influencer è stata la ‘seconda scelta’ ma questo non le ha impedito di affilare le unghie!

In queste ore, la bellissima e simpaticissima Elettra Lamborghini è finita al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? Una sua futura apparizione televisiva… Stando ad alcune voci di corridoio, la ragazza sarebbe stata però la seconda scelta.

Al suo posto ci sarebbe dovuta essere Simona Ventura, ma la rodata conduttrice si sarebbe resa indisponibile.

Elettra Lamborghini è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati della televisione italiana. L’ereditiera della nota azienda di auto di lusso, è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico grazie alla sua simpatia e alla sua semplicità. Negli ultimi anni, l’influencer è apparsa spesso e volentieri in televisione, conducendo addirittura alcuni programmi.

In queste ore, è arrivato l’annuncio che la vedrà nuovamente sul piccolo schermo come timoniera di una trasmissione tanto amata dagli italiani.

Il nuovo programma di Elettra Lamborghini

Negli ultimi mesi, la ragazza era finita al centro dell’attenzione per aver rinunciato alla canzone ‘Amarcord’, andata poi a Sarah Toscano e portata al Festival di Sanremo 2025. In questi giorni, però, le carte si sono ribaltate, ed Elettra avrebbe accettato di condurre una trasmissione scartata da qualcun altro. Si tratta proprio del gioco L’Ignoto, che andrà presto in onda su Rai 2 e in prima serata. Come riportato da Davide Maggio, al posto suo, tuttavia, inizialmente era stata pensata Simona Ventura, ma la donna avrebbe preferito rinunciare a questo spazio televisivo.

Inutile dire che l’influencer avrebbe comunque deciso di affilare le unghie e di dare il meglio di sé per questa sua nuova conduzione. Ma in cosa consisterà il gioco?

Il format del nuovo gioco televisivo Rai

L’Ignoto sarà un nuovo gioco televisivo, basato su quello olandese di nome Het Onbekende. Il format è molto semplice: ci saranno due squadre, composte da personaggi famosi e non, che dovranno sfidarsi tra di loro. La cosa divertente di questo game show è che nessuno dei partecipanti conoscerà i dettagli del programma, le regole e l’inizio delle riprese. Saranno dunque presi completamente alla sprovvista e si immergeranno in questo adventure game che metterà alla prova ogni loro limite. Inutile dire che gli italiani hanno già impostato il countdown e non vedono l’ora di divertirsi con questo programma in autunno.

Come se la caverà Elettra Lamborghini? Sicuramente riuscirà a strappare un sorriso a tutti quanti!