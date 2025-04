Carlo Conti allibito, la minaccia non lascia spazio a dubbi: “Glielo tiro in testa” | Rissa epocale in TV

Il povero Carlo Conti, proprio in queste ore, si è trovato nel bel mezzo di una rissa televisiva epocale. Ma cosa è accaduto?

Dopo il suo grandissimo successo con il Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti è finito nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? La rissa scoppiata in diretta televisiva, e che ha coinvolto lo stesso conduttore.

Inutile dire che le immagini sono immediatamente divenute virali sui social e in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro.

Come ben sappiamo, Carlo Conti è un grande professionista e, come tale, riesce a cavarsela anche nelle circostanze più difficili. Proprio in queste ore, l’uomo si è trovato di fronte ad una scena decisamente epica. È accaduta durante la prima puntata della sua trasmissione ‘Ne Vedremo delle Belle’ e, inutile dirlo, i social sono impazziti dopo un momento simile.

Ma cosa è accaduto? E perché il povero conduttore si è trovato a gestire una patata decisamente bollente? Non ci resta che scoprirlo subito assieme.

L’assurda rissa a ‘Ne Vedremo delle Belle’

‘Ne Vedremo delle Belle’ è la nuovissima trasmissione di Conti, che vede come protagoniste alcune tra le showgirl più conosciute della nostra Nazione. Tra loro Valeria Marini, una delle dive più amate per il suo simpaticissimo modo di fare. Ed è stata proprio lei a scatenare un vero e proprio delirio durante la prima puntata della trasmissione.. Questo, perché Valeriona nazionale non si sarebbe certamente peritata a mostrare il suo astio agonistico nei confronti di Patrizia Pellegrino. Sui social è poi circolato un video, in cui la donna si trovava nei backstage del programma e sentenziava a gran voce: “Questo mango quando è maturo lo tiro in testa a Patrizia Pellegrino”.

Inutile dire che la soubrette napoletana non ha poi reagito molto bene e le sue parole, riportate da Fanpage.it, lo dimostrano alla perfezione.

La risposta di Patrizia Pellegrino

Contattata dalla nota testata giornalistica, la Pellegrino ha spiegato di non conoscere i motivi per cui la Marini nutra questo risentimento nei suoi confronti. La donna ha poi aggiunto: “Mi ha chiesto scusa e io ho accettato le sue scuse perché io voglio stare serena e godermela, sono una giocherellona per natura. Non capisco, però, perché lei da un lato spinge a mantenere l’armonia e dall’altro invece istiga, come in questo caso”.

Insomma, e proprio come dice il titolo del programma di Conti, ne vedremo delle belle tra le due showgirl nelle prossime puntate!