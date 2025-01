Grande Fratello al veleno, la rivelazione su Jessica Morlacchi è una coltellata alla schiena: “Il suo chirurgo l’ha rifatta male”

Quella rivelazione su Jessica Morlacchi udita ai microfoni del Grande Fratello ha diviso l’opinione pubblica. Ecco che cos’è successo.

Il Grande Fratello ha sempre costituito un grande show, in quanto le dinamiche che si sono svolte negli anni nel reality più spiato di sempre hanno fidelizzato negli anni una grossa fetta di spettatori.

Eppure, esso ha mostrato anche come società (purtroppo) stia cambiando, e forse non in meglio, in quanto litigi, atti di bullismo, insulti e “pugnalate” dietro alla schiena non dovrebbero essere le uniche cose che si ricordano di un’edizione.

Forse per questo lo share sta iniziando a scricchiolare, e in questi giorni si sta parlando addirittura di chiusura anticipata, rumor che potrebbe confermare o smentire il ruolo di Alfonso Signorini durante la prossima stagione. Ma nel frattempo, la prossima puntata sarà teatro di grosse polemiche.

Iniziamo per gradi, però: ecco qual è l’indiscrezione emersa su Jessica Morlacchi che ha diviso l’opinione pubblica. Cosa sta succedendo all’interno della Casa?

La rivelazione su Jessica Morlacchi al Grande Fratello

Fino a qualche giorno fa vi avremmo riportato soltanto questo episodio, nel quale Helena Prestes sparlava di Jessica Morlacchi con i suoi fedelissimi, così come anche la stessa ex cantante dei Gazosa faceva con i suoi colleghi di avventura. Alla fine funziona sempre così, quando tra due persone non scorre buon sangue: con chi è che si parla male di questa persona? Con quelli che si considerano amici.

Così, in uno dei tanti momenti di tensione che si sono creati tra le due gieffine, la Prestes ha dichiarato: “Soffia il naso tutto il giorno, adesso la nomino perché sta spendendo troppo Scottex, che il suo chirurgo le ha fatto male il naso…“, ironizzando sul gesto ricorrente della cantante capitolina. Purtroppo, però, dopo quell’episodio è successo un fattaccio di cui si sta parlando da diverse ore sui social, e che non potevamo ignorare.

Helena su Jessica: “Soffia il naso tutto il giorno, adesso la nomino perché sta spendendo troppo scottex che il suo chirurgo le ha fatto male il naso” MI STO SENTENDO MALISSIMO HELENA SEI LA MIA FOTTUTA VITA#grandefratello #helevier #heleners #zelena pic.twitter.com/cnndGYVqkV — sisonokevin (@si_sonokevin) January 1, 2025

La lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi

La tensione si avverte nell’aria al Grande Fratello, in quanto sta succedendo veramente di tutto in queste ore. Tutto è iniziato con l’acceso botta e risposta avvenuto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, e il grande pubblico sa benissimo che tra le due non scorre buon sangue. Ad ogni modo, questo scontro verbale è terminato con la Prestes che ha cercato di lanciare l’acqua bollente, e alla fine anche il bollitore, contro la rivale. Non è successo nulla di grave soltanto perché la gieffina è stata fermata dagli altri colleghi di avventura.

Com’era palese intuire, il dibattito per la gravità di questa azione è attualmente in corso, con i vari clan e familiari che difendono le dirette interessate. Anche all’interno della Casa non si parla d’altro. Helena è a rischio espulsione, visto che nel regolamento del reality non è tollerato alcun gesto violento. Sarà Alfonso Signorini a mettere (forse) un punto a questa storia, rendendo noti i provvedimenti che saranno presi dagli autori. Voi cosa ne pensate?