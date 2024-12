“Pena e ribrezzo”: Guillermo Mariotto nell’occhio del ciclone, nuova caduta di stile per il re dell’eleganza

Guillermo Mariotto è attualmente nell’occhio del ciclone: il suo comportamento ha diviso l’opinione pubblica, e per molti è stata una caduta di stile. Cos’è successo?

Lo conosciamo ormai tutti Guillermo Mariotto, in quanto non è soltanto un noto stilista, ma anche uno dei personaggi chiave di Ballando con le Stelle. Da anni, infatti, prende parte alla giuria insieme a Selvaggia Lucarelli and company.

Siamo abituati a sentire il suo nome in ogni edizione del talent di Milly Carlucci, più che altro per quei botta e risposta, talvolta pungenti, con i vari concorrenti che prendono parte allo show. Non tutti, inoltre, apprezzano i suoi commenti, e molti glielo fanno notare.

Alla fine, il programma è come a scuola: il coltello dalla parte del manico ce l’ha chi elargisce un giudizio, bello o brutto che sia. Quest’anno, però, stanno accadendo fatti inediti e particolarmente complessi.

Tra le varie bufere, adesso sotto i riflettori c’è finito anche Guillermo, il quale ha diviso l’opinione pubblica con quella rispostaccia sgarbata. Ecco che cos’è successo, e soprattutto perché alcuni utenti si sono arrabbiati tanto.

Guillermo Mariotto e lo scandalo a Ballando con le stelle

Dopo il congedo di Angelo Madonia da Ballando con le stelle, a finire sotto i riflettori in questi giorni è il noto stilista e membro della giuria Guillermo Mariotto. Principalmente, sono due le polemiche di cui leggiamo attualmente: la prima sicuramente riguarda il suo abbandono improvviso durante l’ultima puntata in diretta dello show di Milly Carlucci.

Sono state dette molte cose, fino alla versione rilasciata dallo stesso stilista, il quale ha rivelato di aver salvato la sua maison da un problema improvviso. Il secondo argomento, invece, riguarda quelle voci di presunte molestie ai danni di uno dei ballerini, in quanto, da un video diventato virale in rete, pare che il membro della giuria abbia sfiorato le parti intime di un professionista di danza. Qui, non solo l’opinione pubblica si è divisa, ma anche quella politica e dello spettacolo in generale. Ognuno ha rilasciato la propria opinione, compresa Selvaggia Lucarelli, la quale ha voluto prendere le parti del collega: “Va bene tutto, ma dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede”.

A che livelli siamo arrivati…Ma si può? A me è sempre stato simpatico Mariotto, ma vederlo così mi fa pena e ribrezzo. Mi dispiace ma sei caduto in basso ”a Mariò”… #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/AkDpqn2uEu — Cavaliere di Luce (@cavalierediluce) December 7, 2024

Un momento che ha diviso l’opinione pubblica

In attesa di scoprire cosa deciderà Milly Carlucci e i vertici della Rai, in merito al ritorno o meno di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle, è giunto il momento di citare il terzo motivo per cui il nome del giurato è attualmente sulla bocca di tutti. In pratica, Valerio Staffelli ha cercato di consegnare l’ormai famoso Tapiro d’oro allo stilista.

Questa iniziativa non è stata presa per niente bene da Mariotto, il quale si è adirato un po’ con tutti, prima con il proprio assistente e poi con lo stesso Valerio. Alla fine, il giurato è salito bruscamente in auto, e il povero Tapiro è finito per terra. Questo momento non è stato accolto positivamente dalla rete, e molti utenti hanno voluto rilasciare la loro opinione sui social, come questa utente che ha scritto: “A che livelli siamo arrivati…Ma si può? A me è sempre stato simpatico Mariotto, ma vederlo così mi fa pena e ribrezzo. Mi dispiace, ma sei caduto in basso…”. Come finirà questa storia secondo voi?