Barbara D’Urso irriconoscibile, la foto senza trucco traumatizza i fan | Ecco com’è davvero a quasi 70 anni: “Sembra una…”

La foto senza trucco di Barbara D’Urso ha gelato gli italiani. Qualcuno ha persino detto che è irriconoscibile. Ecco com’è davvero.

In queste ore Barbara D’Urso è tornata al centro dell’attenzione, e il suo nome è sbucato più e più volte online. La motivazione? Una sua foto senza trucco che è cominciata a circolare online. In molti hanno addirittura faticato a riconoscerla.

Ecco dunque com’è il suo vero look al naturale e cosa ‘nasconde’ sotto al suo make-up e alle luci della televisione.

Barbara D’Urso è sicuramente una delle conduttrici più conosciute della nostra Nazione. Negli ultimi mesi il suo nome è stato spesso al centro dell’attenzione, a seguito della scelta di Pier Silvio Berlusconi di mandarla via da Mediaset. Dopo anni come timoniera di Pomeriggio Cinque, la donna è stata presto sostituita da Myrta Merlino, e il trattamento che le è stato riservato ha generato aspre polemiche.

In queste ore la donna è tornata al centro dell’attenzione, ma questa volta per una motivazione differente: il suo aspetto fisico.

La foto al naturale di Barbara D’Urso

Come ben sappiamo, Barbara D’Urso è sicuramente una bellissima donna. Sin da quando era più giovane, la conduttrice rappresenta al 100% la bellezza mediterranea. Negli ultimi anni, tuttavia, qualcuno l’aveva accusata di aver abusato un po’ troppo dei ritocchini estetici e di aiutarsi spesso con le luci televisive per nascondere qualche difetto legato all’avanzare dell’età. Nonostante ciò, Barbara ha continuato a non ascoltare le critiche e ad andare avanti con il sorriso sempre stampato sul volto.

In queste ore, però, la donna ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che la mostra completamente struccata e al naturale. E i commenti sono tutti un programma…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La reazione dei social

Barbara è anche una bravissima nonna con le sue due nipotine. La conduttrice ama passare del tempo con loro, con sua nuora e anche con il loro cagnolino. Proprio quest’estate aveva infatti pubblicato una foto al mare, in compagnia di alcune persone più care, ovviamente senza un filo di make-up. “Non capisco perché cosi bella si debba truccare. Barbara sembra una ragazzina”, qualcuno ha scritto sotto al post in questione, per evidenziare come Barbara abbia 70 anni ma ne dimostri la metà. Gli hater non sono mancati ma a questo ormai Barbara ci ha fatto l’abitudine!

Insomma, nonostante le critiche Barbara D’Urso continua a sorridere e a concentrarsi sull’unica cosa importante della sua vita: la sua bellissima famiglia.