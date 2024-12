Uomini e Donne, colpo basso a Martina: la decisione del Corteggiatore l’ha lasciata senza fiato

Colpo di scena per Martina di Uomini e Donne, in quanto il corteggiatore l’ha lasciata senza parole, dopo aver preso quella decisione.

Uomini e Donne ha la capacità di far provare svariate sensazioni al pubblico da casa, in quanto gli spettatori passano dall’affetto per i concorrenti, alle farfalle allo stomaco per quelle storie appena sbocciate, fino ad arrivare alla rabbia quando scoppiano particolari litigi.

Maria De Filippi ci prova a mantenere l’ordine, ma in alcuni contesti è la dinamica che fa “esplodere” gli opinionisti e i partecipanti in studio. Ormai, abbiamo visto caos sia nel Trono classico che in quello over, in quanto pare che sia diventato ancora più difficile trovare l’anima gemella, ultimamente.

Tra le puntate attualmente in corso e le anticipazioni di quelle registrate, pare proprio che anche quest’anno il dating di Queen Mary regalerà svariati colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda alcune potenziali scelte che potrebbero deludere il pubblico.

Ed è proprio su una possibile scelta di Martina che ci concentriamo oggi, in quanto, dopo la decisione presa dal corteggiatore, la situazione potrebbe ancora cambiare. Ecco che cos’è successo.

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Se non volete leggere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni in merito alla puntata registrata a Uomini e Donne del 9 dicembre, fareste meglio a passare direttamente al prossimo paragrafo. Secondo quanto riferito dal giornalista, saranno molteplici i colpi di scena che emergeranno, sia nel Trono classico che in quello over. Vedremo per esempio il corteggiatore di Gemma Galgani, Fabio Cannone, mettere la parola fine alla frequentazione con la dama piemontese in favore di altre corteggiatrici.

Inoltre, Francesca Sorrentino pare resterà senza corteggiatori, a parte Francesco. In questo caso o sceglierà lui, oppure la sua avventura al dating pare essere destinata a concludersi. Inoltre, anche la frequentazione tra Maurizio e Gloria pare essere arrivata a un impasse, in quanto lui non capirebbe i motivi che hanno spinto lei ad allontanarsi.

Colpo di scena per Martina a Uomini e Donne

Tornando “al presente”, anche il Trono di Martina De Ioannon a Uomini e Donne sta lasciando tutti quanti con il fiato sospeso. Abbiamo visto qualche giorno fa la Tronista piangere disperata, poiché i suoi corteggiatori non si starebbero prodigando abbastanza per lei. Una scena che ha portato i fan, tra l’altro, a vivere una sorta di déjà vu con il Trono di Ida Platano dell’anno scorso.

Speriamo dunque che Martina possa avere più fortuna, anche perché, dopo le parole del suo corteggiatore Gianmarco, forse la magia è ancora presente al dating. Il ragazzo infatti, dopo aver pensato di abbandonare il programma, ha deciso di restare: “Non voglio più uscire, preferisco stare qui e continuare a guardarti“, generando molti “occhi a cuoricino” tra il pubblico. Chi sceglierà alla fine la De Ioannon?