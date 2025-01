Partita IVA, se hai superato questa età ti conviene chiudere baracca: addio alle agevolazioni e contributi alle stelle

Se hai superato questa età, veramente ti conviene chiudere la Partita IVA? Addio a tutte le agevolazioni? Cerchiamo di capirne di più.

In passato l’apertura della Partita IVA era considerato un miraggio per molti, una scelta adatta soltanto ai più benestanti Andando avanti con gli anni però, sono sempre di più i lavoratori che hanno provato e stanno provando a fare il salto nel vuoto.

Ovviamente, sono molteplici i fattori da tenere in considerazione quando si decide di intraprendere questo cammino, lasciando la sicurezza del lavoro come dipendente, nonostante oggigiorno, anche con un contratto a tempo indeterminato, non si abbiano più certezze.

I costi da dover sostenere sono decisamente diversi, e soprattutto le pratiche burocratiche da dover eseguire ogni anno. Diciamo che ci sono dei pro e dei contro in ogni lavoro, bisogna soltanto analizzarli bene ed essere consapevoli di quello che si vuole veramente, ma nulla è impossibile se si ha un obiettivo preciso in mente.

In merito proprio al contesto della Partita IVA, è fondamentale farsi seguire da un professionista del settore che vi spieghi tutto nei minimi particolari. In questa maniera saprete rispondere esattamente a questa domanda: veramente se superate una certa età vi conviene chiuderla, in quanto direte addio alle agevolazioni?

L’apertura della Partita IVA

Se si ha uno spirito imprenditoriale molto acceso o comunque si è trovato un impiego per cui l’apertura della Partita IVA è obbligatoria, dovrete essere informati su tutto quello che c’è da sapere, prima di affrontare questo grande cambiamento. Ci sono dei costi non indifferenti di apertura e di mantenimento, poi sentirete parlare di parcella del commercialista, di codice Ateco, di contributi previdenziali, di Camera di Commercio, di regime forfettario e così via.

Per questo è fondamentale non arrivare impreparati, e soprattutto essere consapevoli di dover accantonare una determinata cifra ogni mese per pagare poi le tasse che vi saranno commissionate a giugno e novembre dell’anno successivo, e badate bene che, soprattutto il primo anno, sono cifre abbastanza dispendiose. Per questo, fareste meglio a mettere sempre da parte circa il 30% del vostro guadagno mensile, in modo da arrivare al momento in cui dovrete compilare gli F24 con le “spalle coperte”.

L’agevolazione entro una certa età

Veramente raggiunta una certa età conviene chiudere la Partita IVA perché le agevolazioni sono finite e i contributi sono alle stelle? Tutto questo è vero, ma solo in parte, in quanto ci sono delle particolari agevolazioni contributive sia per gli under che per gli over 21. Diciamo che l’età massima in cui si ottengono particolari sconti è entro i 35 anni, poi in pratica i costi sono gli stessi che pagano tutti.

C’è da dire però, che se il vostro fatturato annuo è inferiore agli 85.000 euro, potrete optare per il regime forfettario, grazie al quale nei primi 5 anni dal momento dell’apertura della vostra attività pagherete il 5% dell’aliquota sostitutiva, la quale aumenterà poi al 15% dal sesto anno in poi. Inoltre, non avrete l’IVA da versare e potrete godere di altre agevolazioni fiscali e semplificazioni ai fini IVA. Per questo motivo vi conviene sempre affidarvi a un professionista del settore, che saprà consigliarvi in tal senso.