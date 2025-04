Parenti serpenti per Milly Carlucci, il 2 di picche della sorella è un fulmine a ciel sereno: “Non lo farò mai”

Svelato il motivo per cui un parente di Milly Carlucci non parteciperebbe mai a Ballando con le Stelle.

Ballando con le stelle è ormai diventato un’istituzione in Rai, in quanto il grande pubblico aspetta sempre con ansia l’inizio di una nuova stagione. Il programma ormai è un appuntamento fisso per molti, soprattutto grazie alla padrona di casa, che ne gestisce minuziosamente ogni aspetto.

Milly Carlucci è una delle conduttrici più pragmatiche di sempre, per questo motivo genera consensi in ogni programma che conduce, in quanto mette la stessa determinazione in ognuno di essi.

Con Ballando ovviamente ha conquistato il cuore di molti fan che la seguono fin dagli esordi. Ogni dettaglio piace, dalla scelta sempre diversa dei partecipanti, ai giudici, insegnanti e così via.

Eppure, un parente di Milly ha rivelato che non prenderebbe mai parte al cast: sveliamo il motivo di questa sua perentoria decisione.

Le dichiarazioni in merito a Ballando con le Stelle

A proposito di Ballando con le Stelle, c’è un fatto successo nella scorsa edizione che ancora fa discutere, e riguarda il caso di Angelo Madonia. Dopo l’addio del ballerino al noto programma Rai, l’attenzione dei fan verso di lui si è fatta più pressante, e molti sul futuro che potrebbe congetturano sul potenziale futuro del compagno di Sonia Bruganelli.

A chiarire questo aspetto ci ha pensato il diretto interessato, confessandosi tra le pagine di Chi. Qui ha raccontato in primis di aver messo in stand-by, almeno per ora, il suo ruolo di ballerino, concentrandosi su un altro aspetto della danza, più imprenditoriale, come possiamo apprendere dal suo canale podcast Passi di vita, dove intervista molti professionisti del settore. In merito ad un suo possibile ritorno in Rai ha dichiarato: “Non è che non lo farei per quello che è successo, ma perché nella vita ci diamo delle scadenze, dei punti di arrivo che sono nuove partenze…”, rivelando però che gli piacerebbe prendere parte al corpo docenti di Amici.

Il parente di Milly Carlucci

In attesa di scoprire se Maria De Filippi prenderà in considerazione l’offerta di Angelo Madonia, volevamo rivelarvi le parole rilasciate da un parente molto stretto di Milly Carlucci, il quale ha rivelato il motivo per cui non prenderebbe mai parte allo show. Parliamo della nota sorella di Milly, cioè Gabriella Carlucci, la quale, come possiamo leggere su FanPage, ha rivelato che oggi è “un’imprenditrice nel cinema”, e che, dopo la parodia ideata in passato dal trio composto da Lopez-Marchesini-Solenghi, promise in passato con le sue sorelle: “Giurammo mai più in tv tutte insieme”.

Per questo non genera stupore il fatto che abbia rivelato: “Non andrò mai a Ballando, troppo scontato“. Non di certo perché non considera di valore il programma o l’operato magnifico di sua sorella, quanto per mantenere quella promessa che si sono fatte anni prima.