Eleonora Giorgi, il doloroso retroscena sulla malattia | L’ammissione del figlio: “Si è sentita tradita”. L’ha saputo così

Eleonora Giorgi è stato un simbolo di bellezza e bravura nel mondo dello spettacolo, e il suo straordinario talento l’ha resa immortale nel panorama del cinema e della televisione italiana. Sex-symbol degli anni ’70, la grande attrice vinse tra i tanti riconoscimenti un David di Donatello negli anni ’80, come miglior attrice protagonista.

Eravamo abituati a vederla insieme ai figli e ai nipotini sui social o in televisione, e nessuno si sarebbe mai aspettato quella diagnosi di tumore al pancreas che purtroppo l’ha portata via dall’affetto dei suoi cari e dei suoi fan nel giro di un anno.

Nonostante il calvario che ha vissuto, Eleonora non ha mai smesso di sorridere e si è goduta ogni singolo minuto con la sua famiglia, regalando a tutti positività, come ha ricordato il figlio, il quale ha parlato ad un mese dalla morte della mamma.

Ecco che cosa ha rivelato in merito a quel doloroso retroscena sulla malattia della Giorgi.

Le parole del figlio di Eleonora Giorgi

Il figlio di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli, è stato ospite a Domenica In di recente, e qui ha raccontato come stanno affrontando in famiglia la mancanza della mamma, essendo scomparsa da oltre un mese: “Adesso navighiamo nell’assenza quotidiana: Paolo e io avevamo un rapporto diverso ma continuo con nostra madre, per me era una sponda su tutto… siamo in quella fase in cui l’abitudine all’assenza non ci sta, ci rimane navigare a vista, fare tesoro dei suoi insegnamenti”.

Proseguendo nell’intervista da zia Mara, Rizzoli ha anche spiegato che non solo gli adulti stanno soffrendo, ma anche il piccolo Gabriele: “Dice che la nonna gli manca tantissimo, ma ha capito, la mente di un bambino argina l’assenza”.

Il regalo che i figli di Eleonora le hanno fatto

Sempre nella medesima intervista a Domenica In, Andrea Rizzoli ha raccontato a Mara Venier di una particolare scelta compiuta con suo fratello Paolo Ciavarro. Un decisione di cui inizialmente Eleonora Giorgi si sarebbe un po’ risentita: solo in seguito avrebbe capito lo straordinario regalo che i figli le avevano fatto.

Quando il medico li aveva informati che purtroppo si erano formate delle metastasi, Andrea e Paolo avrebbero deciso di non dire niente alla mamma: “Lei si è sentita male nel saperlo e tradita da noi che non gliel’abbiamo detto per tempo, poi ci ha ragionato e ci ha ringraziato perché le abbiamo regalato un mese e mezzo sereno”.