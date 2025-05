Aurora Ramazzotti su tutte le furie: “Fa schifo, va curato” | Lo sfogo fiume dopo l’indiscrezione malandrina sulla gravidanza

Aurora Ramazzotti e quello sfogo social che non passa inosservato, ecco che cos’è successo.

Aurora Ramazzotti è la nota figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, e da tempo intrattiene gli amati followers con i suoi contenuti social.

Non ha passato momenti facili Auri, anche perché sono stati parecchi gli haters che in maniera totalmente inappropriata hanno fatto sciocchi confronti tra lei e i suoi genitori. Fortunatamente per lei, la figlia d’arte ha trovato finalmente il suo equilibrio, riuscendo a “fare spallucce” ai commenti di quegli utenti.

Adesso si gode la sua vita da futura sposa, concentrandosi sui dettagli del suo abito nuziale, il quale dovrà rappresentarla al 100%, come ha dichiarato: “Non siamo una coppia cui piace esagerare, quindi sia il matrimonio che l’abito saranno qualcosa di elegante, significativo e che sa di famiglia…”.

A proposito di famiglia, non è passato inosservato il suo lungo sfogo in merito a quelle indiscrezioni sulla gravidanza che hanno fatto il giro del web. Ecco che cosa ha dichiarato in merito la Ramazzotti.

Le parole di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti non è soltanto lavoro e impegni pubblici, in quanto per lei al primo posto c’è la sua famiglia. Non solo adora i suoi genitori, ma è innamorata follemente del suo compagno, Goffredo Cerza, e del suo piccolo Cesare, diventato la mascotte di casa e l’amore dei suoi nonni.

Aurora, come dicevamo, a breve dovrebbe compiere il grande passo con Goffredo, del quale ha rivelato: “Quando mi ha chiesto di sposarlo, ero davvero emozionata perché mi ha fatto capire quanto quel gesto da parte sua fosse una dichiarazione di vero amore…”. Alla proposta di matrimonio era presente anche il loro primogenito, e Aurora ha commentato: “È stato un momento perfetto, intimo, in famiglia, buffo anche (all’inizio ha sbagliato a mettermi l’anello nella mano giusta). La più realistica e perfetta rappresentazione di noi tre…”.

Lo sfogo di Aurora dopo le indiscrezioni sulla gravidanza

Aurora Ramazzotti ha voluto rilasciare pubblicamente la sua opinione in merito alle foto pubblicate sul settimanale Chi, che hanno mostrato Giulia De Lellis in dolce attesa del suo compagno, il rapper Tony Effe, prima che la conferma arrivasse dai diretti interessati. Dopo lo sfogo della nota influencer e la risposta di Alfonso Signorini, sono arrivate le parole di Aurora.

La mamma di Cesare ha dichiarato: “È mancanza di rispetto e accanimento, e fa schifo. Non potete mai sapere il perché del silenzio di una donna. Non riguarda voi in nessun modo e se pensate di sì il vostro ego va curato…”, come possiamo leggere su isaechia.it.