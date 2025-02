Paolo Villaggio, a 8 anni dalla dipartita dell’iconico Fantozzi spunta l’assurda verità: “Si è amm*zzato da solo”

Ecco qual è la verità che è emersa a 8 anni dalla morte di Paolo Villaggio, l’iconico Fantozzi.

Classe 1932, Paolo Villaggio è un nome che nessuno potrà mai dimenticare, perché ha rivoluzionato totalmente il panorama del cinema italiano. Qualcuno ha sostenuto che probabilmente oggi le sue interpretazioni non avrebbero fatto successo per via del politically correct, ma è anche vero che c’è un’era giusta per ogni cosa.

A prescindere da quello che si può pensare oggi, all’epoca il ragionier Fantozzi è stato un personaggio molto gettonato, e rispecchiava i guizzi di genio e le miserie dell’italiano medio, seppur caricando molto entrambi i tratti.

Il grande pubblico rideva dall’inizio alla fine di ogni film della sua saga, regalando sane e calorose sghignazzate anche alle generazioni successive. D’altronde, con Ugo, Pina, Mariangela e colleghi era impossibile non avvertire quell’humor pungente, a tratti grottesco e in altri drammatico, che però faceva passare un paio d’ore in spensieratezza.

Eppure, ad 8 anni dalla sua morte, è spuntato un retroscena che nessuno conosceva. Ecco che cos’è emerso sull’iconico personaggio che ha interpretato Fantozzi.

Un anniversario triste e celebrativo allo stesso tempo

Il 27 marzo sarà celebrato un anniversario molto importante, cioè i 50 anni da quando uscì il primo film della saga cinematografica di Fantozzi, interpretato da Paolo Villaggio. Sarà un giorno di festa, e allo stesso tempo anche di tristezza, essendo che l’attore si è spento nel 2017, lasciando comunque un vuoto nei suoi fan. Paolo ha sempre portato allegria, e nel corso degli anni ha cambiato spesso personaggi, arrivando al suo ruolo in Carabinieri. E come dimenticarlo, poi, nel film Io speriamo che me la cavo?

Come ha riportato la figlia Elisabetta in un’intervista lasciata a La Stampa qualche tempo fa, suo padre: “ce lo ricordiamo tutti perché ci ha fatto ridere. E far ridere è difficile, serve ad alleggerire un po’ il peso della vita… siamo tutti un po’ Fantozzi. Perché siamo goffi, ci capita di inciampare, di cadere, di prendere l’autobus al volo…”.

Una rivelazione amara quella che è emersa

A distanza di 8 anni da quando Paolo Villaggio è venuto a mancare, è emersa una dura verità sull’attore che sta facendo parecchio discutere. In un’intervista rilasciata a La Stampa, la figlia di Paolo, Elisabetta Fantozzi, si è lasciata andare ad una confessione in merito a suo padre, al rapporto problematico con lui dopo la vendita da parte sua della casa dei suoi nonni e ad altri aneddoti interessanti.

Tra queste confessioni ha anche riportato la sua verità in merito alla morte di Paolo: “Mangiare così tanto, mio padre lo ha fatto al punto da finire per ammazzarsi da solo. Aveva il diabete, lo accompagnavo alle visite mediche e, appena ne usciva, si fiondava nelle pasticcerie…”. A prescindere da tutto e dal carattere dell’attore, Paolo Villaggio resterà per sempre nel cuore e nel ricordo dei suoi fan, non credete?