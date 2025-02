Amici, il tremendo incidente le è quasi costato la vita: “Muovevo solo il collo” | Fan agghiacciati dal racconto esplicito

Uno dei volti più amati ad Amici ha rischiato la sua vita per via di quel tremendo incidente che l’ha colpita. I fan sono rimasti senza parole dopo il suo racconto.

Amici come sempre riesce a regalare emozioni al pubblico, i quali amano guardare la crescita professionale dei ragazzi del talent di Maria De Filippi, che vengono regolarmente sia elogiati che bacchettati dai prof più famosi d’Italia.

Ovviamente, anche questa edizione non poteva che guadagnare dei picchi di share altissimi; d’altronde, basta che ci sia Maria e allo show il successo è assicurato. Mancano un paio di mesi scarsi all’inizio del Serale e già stiamo assistendo a momenti di felicità alternati allo sconforto più totale.

Totalmente in estasi attualmente è Nicolò, il quale si è già aggiudicato “il pass” per la parte finale del programma, mentre a non essere sicuro di arrivarci è TrigNo, il quale continua ancora a rimuginare su quanto successo nella puntata di domenica con Luca Argentero.

Siamo sicuri però che gli allievi, dopo quanto emerso dal racconto rilasciato dal volto noto di Amici, capirebbero che le cose davvero importanti non hanno nulla a che fare con la fama. Ecco che cosa ha raccontato l’ex allieva dopo l’incidente.

L’entusiasmo di Emanuel Lo per il nuovo arrivato di Amici

Prima di parlare di questo fatto agghiacciante successo al volto noto di Amici, volevamo aprire una breve parentesi su un fatto da poco intercorso. Ad alimentare il talent di Maria De Filippi ci ha pensato Francesco, la new entry dello show che, dopo aver guadagnato la maglietta iconica, ha portato l’umore di Emanuel Lo alle stelle.

Dopo averlo visto ballare, il noto prof ha dichiarato: “Sei proprio il ballerino che cercavo. Sei IL ballerino”. D’altronde, Francesco Fasano non è un principiante, visto che nel corso della sua giovane carriera, essendo nato nel 2000, ha già ballato a livello europeo, come molti alla sua età possono solo sognare. Adesso il coronamento di un altro sogno si è avverato, e cioè quello di approdare ad Amici, per toccare nuovamente le stelle con un dito.

Quel terribile incidente

Anche un altro volto noto del programma avrà provato le sue stesse sensazioni. Non è una ballerina lei, bensì una cantate, stiamo parlando di Loredana Errore, famosa per aver partecipato alla nona edizione del talent, arrivando seconda dietro Emma Marrone.

Ebbene, Loredana, come riportano da biccy.it, è stata ospite a Da Noi A Ruota Libera di Francesca Fialdini, e qui ha raccontato di quel terribile incidente in auto avvenuto nel 2013, e per colpa del quale i medici non erano molto fiduciosi che sarebbe tornata a camminare: “Sono arrivata in ospedale in brutte condizioni, il 95% del corpo era immobile e pareva irreversibile, solo il 5% del corpo riuscivo a muovere, quindi solamente il collo…”. Fortunatamente, però: “Ad un tratto ho sentito qualcosa lungo la vita ho sentito qualcosa, quasi come dei colpi e lì ho capito che ce l’avrei fatta a ripartire…“. E non possiamo che esserne felici!